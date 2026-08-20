Economia

Plataforma no pré-sal bate recorde e extrai 180 mil barris por dia

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 20/08/26 19h06
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra uma calculadora com um gráfico em formado de pizza e símbolos de dinheiro ao lado.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O navio-plataforma Alexandre de Gusmão atingiu a produção máxima de 180 mil barris de petróleo por dia no Campo de Mero, localizado no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade opera a 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em águas com profundidade de 2,1 mil metros.

As informações são da Agência Brasil.

O Campo de Mero é o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil, atrás apenas de Búzios e Tupi, também situados na Bacia de Santos. Os navios-plataforma, conhecidos pela sigla FPSO, são usados em alto-mar para extrair, processar, armazenar e escoar petróleo e gás.

Além do Alexandre de Gusmão, outros quatro navios-plataforma operam no campo: Pioneiro de Libra, Guanabara, Sepetiba e Marechal Duque de Caxias. Juntos, eles produziram em média 740 mil barris de petróleo por dia no segundo trimestre de 2026, ainda sem a capacidade máxima do Alexandre de Gusmão.

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, afirmou que o resultado mostra uma trajetória de aumento da eficiência operacional dos ativos da empresa.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google