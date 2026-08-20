Plataforma no pré-sal bate recorde e extrai 180 mil barris por dia

O navio-plataforma Alexandre de Gusmão atingiu a produção máxima de 180 mil barris de petróleo por dia no Campo de Mero, localizado no pré-sal da Bacia de Santos. A unidade opera a 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em águas com profundidade de 2,1 mil metros.

As informações são da Agência Brasil.

O Campo de Mero é o terceiro maior produtor de petróleo do Brasil, atrás apenas de Búzios e Tupi, também situados na Bacia de Santos. Os navios-plataforma, conhecidos pela sigla FPSO, são usados em alto-mar para extrair, processar, armazenar e escoar petróleo e gás.

Além do Alexandre de Gusmão, outros quatro navios-plataforma operam no campo: Pioneiro de Libra, Guanabara, Sepetiba e Marechal Duque de Caxias. Juntos, eles produziram em média 740 mil barris de petróleo por dia no segundo trimestre de 2026, ainda sem a capacidade máxima do Alexandre de Gusmão.

A diretora de Exploração e Produção da Petrobras, Sylvia Anjos, afirmou que o resultado mostra uma trajetória de aumento da eficiência operacional dos ativos da empresa.