Para ajudar a aliviar a pressão dos pais em isolamento social com a criançada, que diga-se de passagem são cheias de energia, um grupo de professores de Curitiba intensificou a produção de vídeos, de três a quatro minutos, com pequenas experiências de Ciências que podem ser realizadas facilmente em casa. O material é postado todos os dias no canal do Youtube da Academia de Cientistas. O objetivo do grupo é não deixar faltar “tarefas” aos pais e responsáveis durante o período de prevenção contra o coronavírus (Covid-19), que obrigou as escolas a paralisarem as aulas. O público-alvo são crianças de 9 a 14 anos.

As publicações de vídeos pensando no isolamento começaram no último domingo (22) e devem seguir por 20 dias. O primeiro vídeo desafia as famílias a reproduzir notas musicais com um tubo de PVC (abaixo), seguindo uma cifra para tocar uma canção em família.

Outro vídeo ensina a como fazer um cabo de guerra usando apenas a eletrostática, para puxar uma latinha. Em outra publicação, a Academia de Cientistas ensina como fazer um eletroscópio, que permite identificar objetos eletrizados (abaixo). “São vídeos curtos, envolvendo experimento científico que dê para fazer em casa junto com a família”, explica o professor de biologia Giovane Miranda, membro da Academia de Cientistas.

As experiências levam em conta o uso de materiais de fácil acesso em casas e apartamentos. O cano de PVC é o único que talvez nem todos tenham acesso. O professor de física André Astro diz que o projeto ajuda no período de isolamento, mas também contribui para o desenvolvimento escolar e científico. “Com esses vídeos, pretendemos aguçar a curiosidade científica das crianças, desenvolvendo esse lado nelas”, afirma o professor.

Na mesma linha de raciocínio, Robert Nespolo, professor de química, aposta na curiosidade “Criança já é curiosa por natureza. Estão o tempo todo dentro de casa neste período e, talvez, sem muitas atividades diferentes. Por que não aproveitar esse momento e levar essa curiosidade e essa energia para o lado científico?”, questiona.

Ainda de acordo com Nespolo, a Academia de Cientistas é um grupo que existe desde 2016. O trabalho dos professores membros vai desde a realização de workshops em escolas até a preparação de material extra para aprendizado. O grupo mantém o projeto de contraturno “Ciência na Escola”. A academia já havia começado a fazer vídeos antes da chegada do coronavírus ao Brasil, mas acelerou a produção assim que as instituições de ensino começaram a parar. “Nos reunimos e produzimos o máximo de conteúdo que conseguimos em um dia, antes do isolamento. Agora, cada professor está fazendo o seu vídeo de casa”, contou.

Sexto dia de vídeos da Academia de Cientistas tem um experimento envolvendo a inércia. Foto: Reprodução.

Entre os próximos vídeos que serão publicados pela academia está um relacionado à cromatografia, método que identifica separação de misturas. Com exemplos simples, eles ensinarão como verificar cores misturadas no leite. Nespolo contou que o resultado das experiências têm gerado muita interação pela internet. “Grupos de pais e crianças mandam desafios para nós pelas redes sociais. Eles filmam as crianças fazendo as atividades. Tem sido muito bacana saber que, neste momento, estamos contribuindo de alguma forma”” finalizou o professor.