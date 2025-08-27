Passagem de ônibus em Curitiba deve se manter a R$ 6 até 2027

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel sancionou uma lei que moderniza a legislação do transporte coletivo em Curitiba e garante a tarifa atual de R$ 6 até 2027. A novidade entrou em vigor nesta terça-feira (26).

De acordo com a prefeitura, a lei também assegura a prestação do serviço à população sem interrupções até a entrada em operação do novo contrato de concessão. O projeto foi aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba (CMC) em votação final de segundo turno com 24 votos favoráveis.

No primeiro turno, a proposta recebeu 26 votos favoráveis. Não houve votos contrários em nenhuma das votações.

Para o prefeito, a iniciativa é um passo importante para a nova concessão do transporte coletivo que, segundo ele, é um dos seus principais projetos.

“Queremos que a nova concessão melhore a eficiência e a qualidade do serviço prestado à população, com ônibus mais rápido, sustentável, no horário e com tarifa justa. E a população pode ficar tranquila, que no período de transição terá ônibus garantido e sem reajuste na tarifa”, reforçou Pimentel.

Para o presidente da Urbanização de Curitiba (Urbs), Ogeny Pedro Maia Neto, na prática os ajustes propostos são necessários para garantir a continuidade do serviço à população durante a transição de contrato.

“A legislação atual é de 2008, então a ideia é ter uma lei atualizada para garantir a modernização constante do serviço, com mais eficiência e qualidade para a população. E queremos uma transição suave para o novo modelo, para que o passageiro não sinta a mudança”, disse o presidente.