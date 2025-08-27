Prefeito confirma obra importante em cruzamento perigoso de Santa Felicidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Nesta quarta-feira (27), o prefeito Eduardo Pimentel esteve presente na Assembleia nos Bairros e confirmou uma obra que há muito a população de Santa Felicidade espera. Graças a um repasse de R$ 5 milhões da ALEP para a Prefeitura, obras de melhoria e correção geométrica na junção das ruas Nicolau José Gravina e João Azolin.

“É um pedido da comunidade há muito tempo. O projeto está pronto, nós vamos protocolar e as obras vão acontecer em breve”, garantiu o prefeito. Tribuna esteve em Santa Felicidade acompanhando a ação de serviços promovida pela Assembleia.

A Rua João Azolin faz a ligação principal entre a Avenida Manoel Ribas e a Cândido Hartmann / Antônio Scorsin – passando pela Rua José Risseto.

Durante o evento, Pimentel também afirmou que, a pedido do governador do Paraná, Ratinho Júnior, ele se encontrou na segunda-feira (25) com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, e em breve vem novidades sobre o viaduto do Orleans.

Sobre o programa

A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu nesta quarta-feira (27) mais uma edição do programa Assembleia nos Bairros, em parceria com a Prefeitura de Curitiba. O evento foi realizado no Terminal de Santa Felicidade e ofereceu uma ampla estrutura de serviços gratuitos para a população, além de aproximar o Poder Legislativo da comunidade local.

Na 1ª edição, realizada em maio no Terminal do Carmo, no bairro Boqueirão, foram registrados mais de 2 mil atendimentos, com destaque para 104 ações do TRE-PR e 70 da Defensoria Pública, além de oferecer atividades culturais e orientações jurídicas aos moradores da região.

Já a 2ª edição, realizada em junho na Regional Portão, no bairro Fazendinha, registrou um número ainda maior de atendimentos, superando a marca de 4 mil. Além da ampla participação dos serviços do TRE-PR e da Defensoria Pública, o evento também foi marcado pelo anúncio de investimentos de R$ 8 milhões para a revitalização do parque linear às margens do Rio Barigui, reforçando o caráter social e comunitário da iniciativa.