Dia de chuva faz FAS bater recorde de abordagens nas ruas de Curitiba

A Fundação de Ação Social (FAS) registrou, entre o começo da noite dessa terça-feira (26) e a madrugada desta quarta-feira (27), o maior número de abordagens sociais desde o início da Operação Inverno. Foram 281 pessoas em situação de rua abordadas e 1.562 acolhidas em unidades mantidas pelo município.

O recorde foi alcançado mesmo sem a realização de uma ação intensificada, que ocorre apenas quando a previsão aponta temperaturas iguais ou abaixo de 8°C, o que aumenta o risco de hipotermia. Desta vez, o aumento da demanda ocorreu em função do volume de chuvas intensas registrado desde a manhã de terça-feira, aliado ao frio moderado.

Segundo o presidente da FAS, Renan de Oliveira Rodrigues, o clima contribuiu para o recorde de abordagens. “O frio e a chuva intensa tornam ainda mais difícil a permanência das pessoas nas ruas. Nossas equipes estão sempre prontas para atender e, diante da situação climática, intensificamos desde a manhã de terça-feira o trabalho de abordagem e acolhimento, para garantir proteção e dignidade a quem mais precisa”, disse.

Durante todo o dia e a noite, as equipes da FAS reforçaram a busca ativa de forma preventiva, com atuação dos serviços de abordagem social dos dez Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), dos três Centros Pop e da Central de Encaminhamento Social (CES) que funciona 24h.

O retrato da noite chuvosa

Das 281 abordagens sociais realizadas, 228 foram a homens, 52 a mulheres e uma a pessoa trans. A Central 156 recebeu 208 solicitações da população. Entre os abordados, 140 aceitaram acolhimento, 89 preferiram permanecer nas ruas e receberam orientações e 52 não quiseram conversar com as equipes. Foram entregues ainda 30 cobertores a pessoas mal agasalhadas que recusaram o acolhimento.

A maioria dos acolhidos (109 pessoas) foi encaminhada para casas de passagem, onde encontram cama, alimentação e local para banho. Os demais foram levados para unidades de acolhimento, serviços de saúde e um deles retornou para a própria residência. O Samu foi acionado para atender uma pessoa debilitada.

Um inverno de cuidados

Desde 15 de maio, a Operação Inverno já realizou 20.810 abordagens sociais em Curitiba, sendo a maioria em 42 ações intensificadas. Do total, 58% foram solicitadas pela população via Central 156 e 8.177 ocorreram durante a busca ativa das equipes.

Até agora, 8.028 pessoas aceitaram acolhimento, 9.312 receberam orientações e 3.470 recusaram atendimento. Para quem preferiu permanecer nas ruas, a FAS distribuiu 3.372 cobertores e 748 mantas térmicas.

Renan reforça que os encaminhamentos só acontecem com o aceite da pessoa abordada, conforme prevê a legislação. “Nosso compromisso é com o atendimento humanizado e a promoção da dignidade das pessoas em vulnerabilidade”, afirma.

Mãos que se estendem

A população também pode colaborar. Quem avistar alguém em situação de rua deve entrar em contato com a Central 156, por telefone, site ou aplicativo Curitiba 156. As informações permitem que as equipes da Prefeitura cheguem mais rápido a quem precisa.

Atualmente, Curitiba dispõe de 1.640 vagas fixas em unidades de acolhimento e outras 83 emergenciais, acionadas em noites frias. A rede conta com 33 unidades, sendo 19 voltadas exclusivamente à população em situação de rua.