Passageiros de Curitiba ganham duas novas integrações temporais

A Urbanização de Curitiba (Urbs) implanta na segunda-feira (08/05), duas novas integrações temporais que permitem a troca de linhas de ônibus sem pagar nova passagem. O sistema funciona com o cartão-transporte Urbs usuário e oferece uma hora para realizar a conexão entre as linhas.

A primeira integração conecta a linha 176-Tanguá com as linhas 020-Interbairros II (horária) e 021-Interbairros II (anti-horário). Os passageiros poderão fazer a troca na região da Pedreira Paulo Leminski, nos pontos das ruas Eugênio Flor e São Salvador. A medida beneficia 13 mil passageiros diários das linhas Interbairros II e 320 usuários da linha Tanguá.

A segunda integração liga as linhas 773-Vizinhança/Santa Rita com a 652-Vila Verde e a 627-Bosch. A conexão pode ser feita na intersecção da Rua Paul Garfunkel com a Rua Emilio Romani, na Cidade Industrial de Curitiba.

A integração facilita o deslocamento entre as comunidades Santa Rita e Vila Verde e o acesso ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Vila Verde, atendendo a uma solicitação da comunidade. Cerca de 4,1 mil passageiros por dia utilizam essas três linhas.

As integrações temporais permitem a troca de linhas por um período determinado, sem necessidade de pagar outra passagem. Diferente da integração física, realizada em um mesmo local como terminais, a temporal pode ser feita entre locais diferentes, como estações-tubo, pontos de ônibus, terminais, Ruas da Cidadania, Armazéns da Família e Mercado Municipal Capão Raso. Atualmente, Curitiba conta com 266 opções de integrações.

Em 2025, o transporte coletivo de Curitiba registrou 1,78 milhão de integrações temporais, representando uma economia de R$ 10,7 milhões para os passageiros. As informações são da Prefeitura de Curitiba.

O volume cresceu 23% em relação a 2024, quando foram registradas 1,45 milhão de conexões. As integrações mais utilizadas foram as estações-tubo da Linha Verde, com 387.925 conexões, e a Cruz do Pilarzinho, com 167.088 ativações.