Páscoa 2026: Veja a data da Sexta-feira Santa e por que o feriado muda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Com o feriado de Carnaval se aproximando do fim, os paranaenses já começam a planejar o próximo grande descanso. A Páscoa em 2026 cairá mais cedo do que no ano anterior, trazendo o primeiro grande feriado prolongado do mês de abril. Além das celebrações religiosas, a data é marcada por fortes tradições culturais em diversas regiões do nosso estado.

Quando será a Páscoa em 2026?

Anote no calendário: o Domingo de Páscoa será no dia 5 de abril de 2026. Consequentemente, a Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) acontece no dia 3 de abril, sendo o feriado nacional que abre o final de semana prolongado.

Por que a Páscoa de 2026 será no dia 5 de abril?

A definição da data não é aleatória; ela segue uma regra astronômica estabelecida no Concílio de Niceia, em 325 d.C. A Páscoa é celebrada sempre no primeiro domingo após a primeira Lua Cheia que ocorre após o Equinócio de Outono (no Hemisfério Sul).

Como o equinócio acontece por volta de 20 de março e a lua cheia subsequente em 2026 será no início de abril, o domingo de ressurreição ficou marcado para o dia 5.

Que mês vai ser a Semana Santa de 2026?

Diferente de anos em que a festividade avança até o final de abril, em 2026 a Semana Santa será quase inteiramente em abril. Ela começa no Domingo de Ramos, dia 29 de março, mas os principais ritos e o feriado ocorrem nos primeiros dias de abril.

Qual vai ser o feriado mais prolongado de 2026?

Para quem gosta de viajar, 2026 será um ano generoso. O título de “feriado mais prolongado” pode variar conforme o setor, mas o destaque vai para o mês de abril:

Semana Santa: De 3 a 5 de abril (3 dias). Tiradentes: O dia 21 de abril cairá em uma terça-feira, o que permitirá o famoso “enforcamento” da segunda-feira (20 de abril) para muitos trabalhadores e estudantes, totalizando 4 dias de folga.

Outro forte candidato é o feriado de Corpus Christi (4 de junho), que cai em uma quinta-feira, também possibilitando uma emenda de 4 dias.

Por que a Páscoa muda de data todos os anos?

A Páscoa é uma “data móvel” porque se baseia no calendário lunar, ao contrário do Natal, que segue o calendário solar (fixo). O cálculo é uma mistura de ciência e tradição:

O Equinócio: Marca o início da primavera no Norte e outono no Sul.

Marca o início da primavera no Norte e outono no Sul. A Lua: A Igreja definiu que a Páscoa deveria acontecer após a lua cheia para garantir que os peregrinos tivessem luz natural para viajar até Jerusalém na antiguidade.

Curiosidades e Tradições no Paraná

O Paraná possui uma das culturas de Páscoa mais ricas do Brasil, graças à influência dos imigrantes europeus:

Pêssankas Ucranianas: Em cidades como Prudentópolis e Curitiba, a tradição de pintar ovos à mão (Pêssankas) é fortíssima. Cada desenho no ovo tem um significado, como proteção, prosperidade e saúde.

Em cidades como Prudentópolis e Curitiba, a tradição de pintar ovos à mão (Pêssankas) é fortíssima. Cada desenho no ovo tem um significado, como proteção, prosperidade e saúde. Paska: O pão tradicional ucraniano, bento durante as missas de domingo, é presença obrigatória nas mesas paranaenses.

O pão tradicional ucraniano, bento durante as missas de domingo, é presença obrigatória nas mesas paranaenses. Caça aos Ovos em Carambeí: Na região dos Campos Gerais, a herança holandesa mantém viva a tradição de grandes caçadas aos ovos em parques históricos, reunindo centenas de famílias.

Pêssankas ucranianas: Ovos são pintados à mão com símbolos que representam proteção, prosperidade e saúde. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

Em cidades como Prudentópolis e Curitiba, por exemplo, a tradição das Pêssankas ucranianas segue viva, onde ovos são pintados à mão com símbolos que representam proteção, prosperidade e saúde. Além da arte, a gastronomia se faz presente com a Paska, o pão tradicional bento nas missas de domingo que se tornou presença obrigatória nas mesas paranaenses. Já na região dos Campos Gerais, a herança holandesa em Carambeí mantém viva a tradição das grandes caçadas aos ovos em parques históricos, um evento que anualmente reúne centenas de famílias para celebrar a data de forma lúdica.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉