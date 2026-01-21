Tortas de Carambeí ganham selo de Indicação Geográfica

Você já deve ter ouvido falar das deliciosas tortas de Carambeí, nos Campos Gerais? Pois agora elas estão oficialmente no mapa da gastronomia brasileira. Nesta quarta-feira (21/01), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu o tão esperado reconhecimento de Indicação Geográfica (IG) para essas preciosidades culinárias. É aquele selo que comprova que estamos falando de um produto autêntico, com qualidade garantida e mais de um século de tradição nas mãos!

Desde 1911, quando os primeiros holandeses chegaram por aquelas bandas, essas tortas vêm conquistando paladares. Não é à toa que Carambeí carrega o título de “Cidade das Tortas”. As receitas foram passando de vó para mãe, de mãe para filha, e mesmo ganhando versões mais moderninhas, mantêm aquele jeitinho artesanal que só quem conhece sabe reconhecer.

+ Leia mais Bolos caseiros: 5 receitas irresistíveis para o café da tarde

Mas a conquista não caiu do céu, viu? Foi preciso que os produtores arregaçassem as mangas e se unissem na Associação dos Produtores de Tortas de Carambeí (APTC). O grupo reúne o Museu Parque Histórico de Carambeí, Frederica’s Koffiehuis, Tortas Wolf e Lavandário Het Dorp-Vilarejo Holandês. Com a ajuda do Sebrae/PR, eles mergulharam na história, fizeram testes de qualidade e estudaram as receitas tradicionais até conseguirem provar que essas tortas são, de fato, um patrimônio cultural.

Paulo Ricardo Los, que além de ser dono de um café instalado em um lavandário é o presidente da APTC, não esconde o orgulho: “É algo que temos acompanhado desde o início, desde quando começaram as tortas em Carambeí. Agora podemos mostrar para o Brasil toda essa afetividade, essas receitas familiares e tudo que foi construído ao longo desses anos ao redor da cooperativa.”

Para a consultora do Sebrae/PR, Nádia Joboji, essa conquista vai muito além do reconhecimento. “As tortas de Carambeí agora integram um seleto grupo de produtos brasileiros. O reconhecimento abre portas para novos mercados, fortalece a competitividade dos pequenos negócios e impulsiona o desenvolvimento local e regional”, destaca.

Você sabia que Carambeí também é sede do Festival de Tortas? O evento começou em 2010 como uma iniciativa da comunidade local e hoje atrai milhares de turistas em busca daquela experiência gastronômica que a gente nunca esquece. É uma verdadeira vitrine para os produtores locais.

Christian Dykstra, diretor-administrativo da APTC e gestor da Frederica’s Koffiehuis, que deu início ao processo de busca pela IG, vê a conquista como “um convite para as pessoas desfrutarem o que é genuinamente nosso. Ajudam a preservar a identidade local, a cultura gastronômica e a história do município através da tradição na produção de tortas.”

Capital Estadual das Tortas

No fim do ano passado, Carambeí foi oficialmente reconhecida como a Capital Estadual das Tortas pela Assembleia Legislativa do Paraná, através da Lei Estadual nº 22.534/2025. A prefeita Elisangela Pedroso celebra: “Nós investimos na formação de novas torteiras, oferecemos cursos para a população como forma de incentivar o empreendedorismo local, para que mais pessoas possam aderir a esse ramo e fazer parte da história que Carambeí vem construindo.”

O município já recebe mais de 200 mil visitantes por ano em busca dessas delícias, especialmente aos finais de semana. Gente dos municípios vizinhos faz questão de dar aquela esticadinha até Carambeí para experimentar as famosas tortas.

Com essa conquista, o Paraná chega a impressionantes 23 Indicações Geográficas. Só em 2025, foram oito novos reconhecimentos, incluindo as ostras do Cabaraquara, a ponkan de Cerro Azul, as broas de centeio de Curitiba, a cracóvia de Prudentópolis, a carne de onça de Curitiba, o café de Mandaguari, o urucum de Paranacity e o queijo colonial do Sudoeste do Paraná.

Além disso, o estado ainda tem nove produtos em análise no INPI: acerola de Pérola, mel de Prudentópolis, caprinos e ovinos da Cantuquiriguaçu, ginseng de Querência do Norte, pão no bafo de Palmeira, cervejas artesanais de Guarapuava, café da serra de Apucarana, mel de Capanema e couro de peixe de Pontal do Paraná.