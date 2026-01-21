Bolos caseiros: 5 receitas irresistíveis para o café da tarde

Os bolos caseiros são a escolha perfeita para um lanche da tarde em família. Fofinhos, saborosos e irresistíveis, conquistam o paladar de todos. E o melhor: são fáceis de preparar e econômicos, tornando cada receita uma oportunidade de deixar o café da tarde mais delicioso. Por isso, selecionamos 5 receitas de bolos incríveis para você fazer em casa. Confira!

1. Bolo caseiro de canela

Ingredientes

2 claras de ovo

2 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água

250 g de açúcar peneirado

1 colher de sopa de canela em pó

em pó 225 g de farinha de trigo peneirada

200 ml de leite

50 g de manteiga derretida

1 colher de sobremesa de fermento químico em pó

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o açúcar e bata novamente por mais 4 minutos. Após, transfira a mistura para um recipiente, junte a canela em pó e a farinha de trigo, alternando com o leite e a manteiga. Misture até obter uma massa homogênea.

Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com açúcar e canela em pó. Sirva em seguida.

2. Bolo caseiro pintadinho

Ingredientes

100 g de manteiga sem sal

1 1/2 xícara de chá de açúcar

3 claras de ovo em neve

3 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Raspas de 1 laranja

Raspas de 1 limão

Sementes de papoula a gosto

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o açúcar, a manteiga, as gemas e metade do leite. Bata por 5 minutos. Adicione o restante do leite e a farinha de trigo e bata novamente para incorporar. Acrescente as claras em neve, as raspas de laranja e de limão, as sementes de papoula e o fermento químico. Bata até obter uma consistência homogênea.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180° C até dourar. Desligue o forno, desenforme com cuidado e polvilhe com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

3. Bolo de limão fofinho

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo de girassol

1 xícara de chá de leite

Raspas de 2 limões

Suco de 1 limão

2 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de girassol para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até clarear. Acrescente o óleo de girassol, o leite, o suco e as raspas de limão e misture. Junte a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva com café ou chá.

Bolo caseiro de chocolate com café (Imagem: Cesarz | Shutterstock)

4. Bolo caseiro de chocolate com café

Ingredientes

4 gemas de ovo

1 colher de café de água

2 xícaras de chá de açúcar

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

100 g de manteiga

1 xícara de chá de chocolate em pó

em pó 3 xícaras de chá de farinha de trigo

250 ml de café coado frio

4 claras de ovo em neve

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as gemas e a água e bata por 3 minutos. Adicione o açúcar, a baunilha e a manteiga e bata novamente até obter um creme esbranquiçado. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate, a farinha de trigo e o café e mexa para incorporar.

Após, junte a mistura com o conteúdo da batedeira e misture bem. Acrescente às claras em neve e o fermento químico e mexa delicadamente. Em seguida, transfira a massa para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

5. Bolo de coco gelado

Ingredientes

Massa

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

200 ml de leite de coco

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

100 g de coco ralado

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata os ovos, o açúcar e o óleo até obter um creme claro. Acrescente o leite de coco e misture. Adicione a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Regue o bolo com o leite condensado e polvilhe com coco ralado. Leve à geladeira até o momento de servir.