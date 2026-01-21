Variedades

Bolos caseiros: 5 receitas irresistíveis para o café da tarde

Bolo de canela (Imagem: Miguel Nieto | Shutterstock)
Os bolos caseiros são a escolha perfeita para um lanche da tarde em família. Fofinhos, saborosos e irresistíveis, conquistam o paladar de todos. E o melhor: são fáceis de preparar e econômicos, tornando cada receita uma oportunidade de deixar o café da tarde mais delicioso. Por isso, selecionamos 5 receitas de bolos incríveis para você fazer em casa. Confira!

1. Bolo caseiro de canela

Ingredientes

  • 2 claras de ovo
  • 2 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água
  • 250 g de açúcar peneirado
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 225 g de farinha de trigo peneirada
  • 200 ml de leite
  • 50 g de manteiga derretida
  • 1 colher de sobremesa de fermento químico em pó
  • Açúcar e canela em pó para polvilhar
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as claras e bata até obter o ponto de neve. Adicione as gemas e o açúcar e bata novamente por mais 4 minutos. Após, transfira a mistura para um recipiente, junte a canela em pó e a farinha de trigo, alternando com o leite e a manteiga. Misture até obter uma massa homogênea.

Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e polvilhe com açúcar e canela em pó. Sirva em seguida.

2. Bolo caseiro pintadinho

Ingredientes

  • 100 g de manteiga sem sal
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 3 claras de ovo em neve
  • 3 gemas de ovo batidas com 1 colher de café de água
  • 1 xícara de chá de leite
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Raspas de 1 laranja
  • Raspas de 1 limão
  • Sementes de papoula a gosto
  • Açúcar de confeiteiro para polvilhar
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque o açúcar, a manteiga, as gemas e metade do leite. Bata por 5 minutos. Adicione o restante do leite e a farinha de trigo e bata novamente para incorporar. Acrescente as claras em neve, as raspas de laranja e de limão, as sementes de papoula e o fermento químico. Bata até obter uma consistência homogênea.

Unte uma assadeira com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180° C até dourar. Desligue o forno, desenforme com cuidado e polvilhe com o açúcar de confeiteiro. Sirva em seguida.

3. Bolo de limão fofinho

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo de girassol
  • 1 xícara de chá de leite
  • Raspas de 2 limões
  • Suco de 1 limão
  • 2 e 1/2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo de girassol para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o açúcar até clarear. Acrescente o óleo de girassol, o leite, o suco e as raspas de limão e misture. Junte a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo de girassol e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva com café ou chá.

Pedaço de bolo de chocolate em cima de um prato branco em uma mesa de madeira com uma xícara de café
Bolo caseiro de chocolate com café (Imagem: Cesarz | Shutterstock)

4. Bolo caseiro de chocolate com café

Ingredientes

  • 4 gemas de ovo
  • 1 colher de café de água
  • 2 xícaras de chá de açúcar
  • 1 colher de sobremesa de essência de baunilha
  • 100 g de manteiga
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 3 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 250 ml de café coado frio
  • 4 claras de ovo em neve
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque as gemas e a água e bata por 3 minutos. Adicione o açúcar, a baunilha e a manteiga e bata novamente até obter um creme esbranquiçado. Reserve. Em um recipiente, coloque o chocolate, a farinha de trigo e o café e mexa para incorporar.

Após, junte a mistura com o conteúdo da batedeira e misture bem. Acrescente às claras em neve e o fermento químico e mexa delicadamente. Em seguida, transfira a massa para uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C até dourar. Sirva em seguida.

5. Bolo de coco gelado

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 200 ml de leite de coco
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 395 g de leite condensado
  • 100 g de coco ralado

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata os ovos, o açúcar e o óleo até obter um creme claro. Acrescente o leite de coco e misture. Adicione a farinha de trigo aos poucos e finalize com o fermento químico. Unte uma assadeira com óleo e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa na forma e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme. Regue o bolo com o leite condensado e polvilhe com coco ralado. Leve à geladeira até o momento de servir.

