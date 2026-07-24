Parque temático de shopping em Curitiba terá sessão adaptada para crianças com autismo

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão uma manhã especial no Jockey Plaza Shopping, em Curitiba. Neste domingo (26), o shopping realiza uma edição adaptada do Neon Fun Galaxy, parque temático instalado no local, com entrada gratuita e ambiente preparado para reduzir estímulos sensoriais.

A atividade acontece das 9h às 11h, antes da abertura do shopping. Durante o período, o espaço funcionará sem música ambiente e sem os ruídos comuns da operação, como movimentação intensa e serviços de limpeza. A proposta é oferecer uma experiência mais confortável e acolhedora para as crianças e as famílias.

Conforme informações do shopping, o Neon Fun Galaxy ocupa uma área de mais de 600 metros quadrados e reúne escorregadores, trampolins, piscinas de espuma, desafios suspensos, tirolesa e circuitos iluminados por milhares de luzes de LED. O parque tem 13 metros de altura, inspirado no universo galáctico.

Além da diversão, as crianças participantes receberão um lanche oferecido pelo shopping.

A iniciativa faz parte de uma programação permanente do Jockey Plaza Shopping, que promove sessões adaptadas para crianças com TEA nas principais atrações infantis realizadas ao longo do ano.

As vagas são limitadas a 150 participantes. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo PODI. O Jockey Plaza Shopping fica na Rua Konrad Adenauer, 370, Tarumã, Curitiba.