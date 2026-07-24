O que fazer em Curitiba hoje? Stefano, festival gastronômico e atrações gratuitas

Quem procura o que fazer em Curitiba nesta sexta-feira (24) encontra opções para todos os gostos, desde programação cultural até passeios ao ar livre. A agenda do dia tem como destaque o show do cantor Stefano, além das atrações gratuitas do Inverno Encantado no Passeio Público, o Festival Sabores do Inverno e as tradicionais feiras da cidade.
Show de Stefano no Teatro Regina Vogue
O principal destaque da noite é o show do cantor Stefano, que sobe ao palco do Teatro Regina Vogue às 20h. O artista apresenta releituras de grandes nomes da música popular brasileira, como Djavan, Tom Jobim, Caetano Veloso e Chico Buarque, além de músicas autorais do primeiro álbum da carreira.
- Horário: 20h (abertura dos portões às 19h30)
- Local: Teatro Regina Vogue (Avenida Sete de Setembro, 2775)
- Ingressos: À venda na bilheteria do teatro e no site oficial do evento.
Inverno Encantado no Passeio Público
Quem prefere uma programação gratuita pode visitar o Passeio Público, que recebe mais uma noite do Inverno Encantado. A atração reúne projeções holográficas de animais da fauna paranaense, domo imersivo, instalações luminosas interativas e um espetáculo de águas dançantes.
- Horário: das 18h às 21h
- Local: Passeio Público
- Entrada: gratuita
Festival Sabores do Inverno
Outra opção é aproveitar o 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba. Diversos restaurantes e cafeterias da cidade oferecem menus especiais inspirados na estação, com caldos, pratos quentes, sobremesas e cafés especiais.
Feira de Inverno da Praça Osório
A tradicional Feira de Inverno da Praça Osório segue funcionando com barracas de artesanato, roupas de lã, presentes e uma ampla praça de alimentação com comidas típicas da estação.
Passeios ao ar livre
Para quem quer aproveitar o clima frio em meio à natureza, alguns dos principais parques da capital permanecem abertos durante todo o dia.
Entre as opções estão:
- Jardim Botânico, com visita à estufa principal;
- Parque Barigui, ideal para caminhadas e observação da fauna;
- Parque Tanguá, conhecido pelo mirante, jardins e cascata artificial.