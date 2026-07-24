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O que fazer em Curitiba hoje? Stefano, festival gastronômico e atrações gratuitas

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Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 24/07/26 13h07
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Imagem mostra um teatro vazio ao fundo com um microfone em primeiro plano.
Confira a agenda completa de atrações em Curitiba. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/Antonio More.

Quem procura o que fazer em Curitiba nesta sexta-feira (24) encontra opções para todos os gostos, desde programação cultural até passeios ao ar livre. A agenda do dia tem como destaque o show do cantor Stefano, além das atrações gratuitas do Inverno Encantado no Passeio Público, o Festival Sabores do Inverno e as tradicionais feiras da cidade.

Show de Stefano no Teatro Regina Vogue

O principal destaque da noite é o show do cantor Stefano, que sobe ao palco do Teatro Regina Vogue às 20h. O artista apresenta releituras de grandes nomes da música popular brasileira, como Djavan, Tom Jobim, Caetano Veloso e Chico Buarque, além de músicas autorais do primeiro álbum da carreira.

  • Horário: 20h (abertura dos portões às 19h30)
  • Local: Teatro Regina Vogue (Avenida Sete de Setembro, 2775)
  • Ingressos: À venda na bilheteria do teatro e no site oficial do evento.

Inverno Encantado no Passeio Público

Quem prefere uma programação gratuita pode visitar o Passeio Público, que recebe mais uma noite do Inverno Encantado. A atração reúne projeções holográficas de animais da fauna paranaense, domo imersivo, instalações luminosas interativas e um espetáculo de águas dançantes.

  • Horário: das 18h às 21h
  • Local: Passeio Público
  • Entrada: gratuita

Festival Sabores do Inverno

Outra opção é aproveitar o 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba. Diversos restaurantes e cafeterias da cidade oferecem menus especiais inspirados na estação, com caldos, pratos quentes, sobremesas e cafés especiais.

Feira de Inverno da Praça Osório

A tradicional Feira de Inverno da Praça Osório segue funcionando com barracas de artesanato, roupas de lã, presentes e uma ampla praça de alimentação com comidas típicas da estação.

Passeios ao ar livre

Para quem quer aproveitar o clima frio em meio à natureza, alguns dos principais parques da capital permanecem abertos durante todo o dia.

Entre as opções estão:

  • Jardim Botânico, com visita à estufa principal;
  • Parque Barigui, ideal para caminhadas e observação da fauna;
  • Parque Tanguá, conhecido pelo mirante, jardins e cascata artificial.
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