Parque na Cidade Industrial de Curitiba passará por revitalização de R$ 6,9 milhões

O Parque Municipal dos Tropeiros, localizado na Cidade Industrial de Curitiba, passará por revitalização. O valor repassado para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) realizar os serviços é de R$ 6,9 milhões.

De acordo com a pasta, será feita a requalificação de todas as edificações existentes no parque. A atual raia para corridas de cavalo será transformada em uma pista de atletismo com piso emborrachado. Segundo a secretaria, será uma pista semelhante à construída na Praça Oswaldo Cruz, no Centro de Curitiba.

O Parque Municipal dos Tropeiros fica na Rua Raul Pompéia, próximo à Avenida Juscelino Kubitschek. A SMMA não detalhou quando será o início da obra de revitalização.

Parques em construção em Curitiba

Estão sendo construídos três novos parques em Curitiba: o Manacás Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone, no bairro Cachoeira; o Parque África, no Pinheirinho; e o Parque Santa Cândida, no Santa Cândida.

As obras do Parque Manacás Santuário das Borboletas Margarita Pericás Sansone começaram em dezembro, às margens da Avenida Anita Garibaldi e da Rua Frederico Stella. O nome é uma homenagem à ex-primeira-dama do município Margarita Sansone, que morreu em 2024. A unidade de conservação ambiental terá área total de 230.227,31 metros quadrados.

O Parque África vai incorporar a Praça Zumbi dos Palmares e terá cerca de 70 mil metros quadrados. A licitação do parque foi assinada em dezembro de 2024. O projeto prevê a revitalização da Praça Zumbi dos Palmares, com ampliação das pistas de caminhada, rampas de acessibilidade e reforma das quadras esportivas.

Já o Parque Santa Cândida ficará na Rua Irma Schreiner Maran, no limite entre Curitiba e o município de Colombo. O local também será usado como parque-esponja para prevenir alagamentos na cidade.