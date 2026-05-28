Câmara de Curitiba elege novo presidente do Conselho de Ética

O vereador Hernani (Republicanos) foi eleito na manhã desta quinta-feira (28) o novo presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar (CEDP) da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Ele assume o posto deixado por Lórens Nogueira (PP), que renunciou após se tornar alvo de uma investigação do Ministério Público do Paraná (MPPR) por suspeita de chefiar um esquema de “rachadinha”.

Único candidato ao cargo, Hernani teve o nome aprovado por unanimidade. A reunião foi convocada pelo vice, Bruno Secco (Novo). “São vários os desafios [do cargo], mas a gente tem consciência, transparência, responsabilidade e desta forma que eu vou tratar como presidente do Conselho de Ética”, disse o vereador aos membros do Conselho. Secco permanece como vice.

Empresário, Hernani está no segundo mandato como vereador de Curitiba. Nas eleições de 2024, recebeu 6.267 votos.

A eleição para a cadeira de presidente do CEDP aconteceu após a presidência da Câmara informar, na quarta-feira (27), que aceitou o pedido de renúncia de Nogueira feito na última terça-feira (26), mesmo dia em que o Gaeco, do MPPR, cumpriu mandados de busca e apreensão na casa, no gabinete e em outros endereços ligados ao vereador, no âmbito da operação Déja-Vù, e encontrou R$ 118 mil em espécie.

Formação do Conselho

A reunião desta quinta já contou com a participação de Mauro Bobato (PP), indicado pelo líder do bloco parlamentar Pode/Federação União Progressista, Pier Petruzziello (PP), para ocupar a vaga de Toninho da Farmácia (União), que deixou o mandato após recontagem de votos determinada pela Justiça Eleitoral. Ainda não há indicação para o assento de Nogueira.

Além de Hernani, Secco e Bobato, o colegiado é formado também por Eder Borges (Novo), Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), Guilherme Kilter (Novo), Laís Leão (PDT) e Rafaela Lupion (PSD). O CEPD conta ainda com nove membros suplentes.

Renovado a cada biênio, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar analisa procedimentos relacionados à conduta parlamentar, conforme o Código de Ética e Decoro Parlamentar, norma anexa ao Regimento Interno da Câmara de Curitiba. O código estabelece os princípios éticos e as regras de decoro que orientam o exercício do mandato parlamentar.