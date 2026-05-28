Viaduto do Tarumã terá novo estreitamento de pista a partir desta sexta-feira (29)

A pista para veículos na Linha Verde Norte – sentido Pinheirinho – vai passar por novo estreitamento a partir das 9h da manhã desta sexta-feira (29). A mudança temporária é parte da continuidade das obras de revitalização das pistas e implantação da canaleta exclusiva de ônibus no viaduto sobre a Avenida Victor Ferreira do Amaral, no Tarumã.

As alterações são parte da intervenção que ampliou de 24 para 50 metros a largura da estrutura viária construída na década de 1970.

A mudança fará com que os motoristas que até então utilizavam duas faixas de tráfego pela pista central no sentido Pinheirinho, passem a circular por apenas uma faixa, devido ao afunilamento do fluxo de veículos na região. A prefeitura informa que o desvio parcial terá cerca de 1 quilômetro de extensão.

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A primeira etapa de intervenções na Linha Verde sentido Pinheirinho deve durar cerca de 45 dias. A expectativa é que o trecho apresente lentidão. No sentido Atuba, lado oposto do viaduto, o estreitamento ocupa 700 metros da pista.

A fim de evitar sobrecarga das ruas locais dos bairros próximos, que não comportam o volume de tráfego da rodovia, não há sinalização para um desvio único. A orientação da prefeitura é que motoristas procurem rotas alternativas e planejem o trajeto com antecedência, além de acompanhar as condições de trânsito em tempo real pelos aplicativos de mobilidade.

A diretora do Departamento de Obras da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Manuela Marqueño, explica que o estreitamento no trânsito será necessário inicialmente para a remoção das barreiras de concreto do tipo New Jersey, das vigas de base que sustentam essas estruturas e da antiga canaleta de drenagem do viaduto existente, que está passando por uma requalificação completa.

Por ser um trecho de circulação intensa, há a possibilidade de outras alterações no trânsito, que serão informadas à população.

Revitalização e implantação da canaleta

As obras de revitalização das pistas e de implantação da canaleta exclusiva para ônibus acontecem após a duplicação do viaduto, agora com o dobro do tamanho original. São três faixas por sentido, canaleta exclusiva, calçadas acessíveis e estações-tubo, o que permite a integração entre linhas metropolitanas e da capital.

Dentro do projeto de intervenção do Complexto Tarumã estão ainda a requalificação de 12 ruas, obras de melhoria em praças, iluminação e paisagismo. De acordo com a secretaria, que coordena os trabalhos que integram o Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba), as alças de acesso ao viaduto, com 8 km de ruas, estão quase concluídas.