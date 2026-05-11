Parque das Águas ganha novo playground com navio, jet ski e tobogãs

O Parque das Águas, em Pinhais, ganhou um novo atrativo para o público infantil. Na quinta-feira (7), a Prefeitura inaugurou um playground temático com escorregadores duplos, tobogãs, gangorras e brinquedos exclusivos, como balanços em formato de jet ski e um “navio” com cabine de capitão. A estrutura é destinada a crianças de até 12 anos, sempre com supervisão de responsáveis.

Considerado um dos cartões-postais da cidade, o Parque das Águas passa por um processo de revitalização para se transformar em um complexo temático voltado ao lazer e à convivência familiar. O novo espaço também recebeu grama sintética, bancos e pergolados para descanso dos visitantes.

+ Leia mais Bugio resgatado no Paraná em estado grave recupera força após fisioterapia

Essa é a segunda grande atração infantil entregue pela Prefeitura no último ano. Em junho de 2025, outro playground foi inaugurado no Espaço Boulevard, ampliando as opções de lazer público no município.

Entre os diferenciais do novo parquinho está a instalação de uma Prancha de Comunicação Alternativa e Aumentativa, ferramenta voltada à inclusão de pessoas com dificuldades temporárias ou permanentes de comunicação. O espaço também conta com um banco-balanço construído pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), pensado como cenário para fotos dos visitantes.

Atrações do parque

Além do novo playground, o Parque das Águas reúne uma série de atrações voltadas ao lazer e ao contato com a natureza. Um dos destaques é o Mirante Serra do Mar, localizado na ponte central do parque, onde visitantes podem utilizar lunetas de observação terrestre.

Os equipamentos possuem capacidade de zoom entre 20 e 40 vezes, permitindo ampliar paisagens visíveis a olho nu e observar detalhes da região ao redor do parque.

O espaço também conta com pistas de caminhada e ciclovias, estações de hidratação, sanitários, pontes, bancos, pergolados e portal em madeira, além de academia ao ar livre, bicicletário e praças temáticas. Para completar a estrutura, o parque oferece praça de alimentação com food trucks e estacionamentos interno e externo para os visitantes.

Serviço:

Parque das Águas

Funcionamento: todos os dias, das 6h às 21h

Local: Rodovia João Leopoldo Jacomel, esquina com a Estrada Ecológica, em Pinhais