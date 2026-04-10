Pare de usar caldos em cubo: Chef revela o segredo para temperar sem conservantes

Muitas pessoas buscam uma alimentação mais equilibrada, mas acabam escorregando nos detalhes, como o uso de caldos em cubos ou sachês prontos. Esses produtos costumam ser repletos de sódio, conservantes e aditivos químicos. Para resolver esse problema, a chef Dani Faria Lima, autora de best-seller sobre alimentação saudável, compartilhou uma receita prática de tempero caseiro completo que promete transformar o sabor das refeições de forma natural. Este é um excelente tempero caseiro para guardar fora da geladeira.

Por que substituir o tempero pronto?

A principal vantagem de produzir o seu próprio condimento é o controle total sobre os ingredientes, substituindo assim o caldo de galinha industrializado. Enquanto os produtos de supermercado utilizam realçadores de sabor artificiais, o mix natural utiliza ervas e especiarias que, além de temperar, oferecem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias.

A mistura proposta por Dani Faria Lima é versátil e atua como um “coringa” na cozinha, podendo ser utilizada em carnes de panela, frangos, legumes, sopas e até no feijão do dia a dia.

Receita de tempero caseiro completo

Confira abaixo a lista de ingredientes e o passo a passo para garantir um sabor profissional nas suas receitas, muito além uma receita de sal temperado saudável:

Ingredientes:

Base de Sal: ½ xícara (chá) de sal marinho ou sal grosso;

½ xícara (chá) de sal marinho ou sal grosso; Crocância e Nutrição: ¼ xícara (chá) de gergelim torrado;

¼ xícara (chá) de gergelim torrado; Ervas Desidratadas: 1 colher (sopa) de cada (alecrim, orégano, manjericão e tomilho);

1 colher (sopa) de cada (alecrim, orégano, manjericão e tomilho); Mix de Especiarias: 1 colher (chá) de cada (páprica doce, páprica defumada, louro em pó, cúrcuma e gengibre em pó);

1 colher (chá) de cada (páprica doce, páprica defumada, louro em pó, cúrcuma e gengibre em pó); Toque Especial: 1 colher (chá) de noz-moscada ralada na hora.

Modo de Preparo:

No liquidificador ou em um processador potente, coloque todos os ingredientes. Bata bem até que a mistura se torne um pó homogêneo e fino. Transfira o conteúdo para um pote de vidro limpo e com boa vedação.

Conservação e dicas de uso

Diferente de outros temperos caseiros que levam cebola e alho frescos, esta versão utiliza apenas itens secos, o que garante uma durabilidade muito maior. Você pode armazenar o pote em um local seco e arejado, sem a necessidade de manter na geladeira.

Ao cozinhar, lembre-se que este mix já contém sal, portanto, adicione-o gradualmente para ajustar o paladar. É a solução definitiva para quem quer ganhar tempo na cozinha sem abrir mão da saúde e do sabor de “comida de verdade”.