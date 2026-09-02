Paraná tem trégua da chuva, mas amanhece com baixas temperaturas: previsão do tempo

Nesta quarta-feira (02), o afastamento das instabilidades garante o retorno do tempo firme na maior parte do Paraná, após dias de instabilidade. O avanço de uma massa de ar frio derrubou as temperaturas nas primeiras horas do dia, com destaque para o Centro-Sul, Campos Gerais e a Região Metropolitana de Curitiba (RMC), onde os termômetros registraram marcas perto ou abaixo dos 10 °C. Em Curitiba, o dia amanhece gelado, mas o sol aparece entre nuvens e a máxima atinge os 20 °C. A melhora no tempo chega dias após tempo fechado, com temporal e estragos por várias regiões do Paraná.

Nevoeiros e trégua da chuva no interior paranaense

Com o afastamento das instabilidades, a chuva dá uma trégua na maior parte das regiões paranaenses. A única exceção é o litoral do estado, especialmente nas proximidades da Serra do Mar, onde há possibilidade de chuviscos bem passageiros e registro de garoa ocasional.

A presença de ar frio e úmido favoreceu a formação de nuvens baixas e nevoeiros ao amanhecer. A restrição de visibilidade afeta o tráfego no início da manhã em setores do Centro-Sul, Campos Gerais e no Norte pioneiro. No entanto, a massa de ar seco ganha força rapidamente e o sol passa a predominar no decorrer do dia.

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, do Simepar, a estabilidade ganha terreno: “Amanhecer com presença de nuvens baixas e/ou nevoeiros em vários setores do Paraná. No litoral há registro de garoa ocasional. Destaque também para as temperaturas mais baixas registradas especialmente no Centro-Sul, Campos Gerais e RMC (perto ou abaixo dos 10 °C)”.

Não há alertas meteorológicos de temporal ativos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para o estado nesta quarta-feira.

Como fica o tempo em Curitiba nesta quarta-feira

Na capital paranaense, a quarta-feira terá tempo bom e sem chances de chuva. O destaque fica para o contraste térmico: a mínima registrada no amanhecer ficou na casa dos 11 °C, enquanto a máxima deve alcançar os 20 °C durante a tarde, com o predomínio do sol.

A trégua da precipitação será curta em Curitiba. As projeções do Simepar indicam que o retorno da chuva está previsto para a próxima sexta-feira, quando os termômetros devem variar entre 13 °C e 24 °C.

Previsão do tempo para quinta-feira no Paraná

Na quinta-feira (03), o padrão atmosférico se mantém parecido nas primeiras horas. O Paraná volta a amanhecer com temperaturas baixas a amenas, novamente com os menores valores concentrados no Centro-Sul, Campos Gerais e na RMC. Nesses mesmos setores, há previsão de restrição de visibilidade na madrugada e no início da manhã.

Durante a tarde de quinta-feira, o sol predomina em todo o território paranaense e favorece a elevação das temperaturas. O aquecimento será mais expressivo em comparação aos últimos dias, permitindo que as marcas ultrapassem os 25 °C no interior do estado.