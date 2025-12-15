Câmeras com inteligência artificial vão reforçar monitoramento na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná iniciou a instalação das primeiras 1.500 câmeras de monitoramento da segunda fase do Programa Olho Vivo em cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e Litoral. A previsão é que o processo seja concluído até o início de 2026, abrangendo 22 municípios.

Dez cidades estão com câmeras instaladas ou em processo de instalação: Araucária, Fazenda Rio Grande, Campina Grande do Sul, Pinhais, Piraquara, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Almirante Tamandaré conta com equipamentos do projeto-piloto.

Os equipamentos são posicionados em pontos estratégicos, como ruas de maior movimento e rodovias, considerando critérios como índices de criminalidade e fluxo de pessoas. O objetivo é auxiliar as forças de segurança pública no combate à criminalidade e na resolução de crimes.

A principal novidade desta fase é a implementação de inteligência artificial para “investigação assistida”. As câmeras farão cruzamento de dados e imagens em tempo real para auxiliar no reconhecimento de suspeitos, localização de pessoas desaparecidas e identificação de veículos furtados ou roubados.

O sistema permitirá buscas por características específicas, como “carro com para-choque amassado” ou “moto com adesivo na lateral”, agilizando o tempo de resposta policial. Para pessoas desaparecidas, a descrição física e a busca em locais próximos ao desaparecimento auxiliarão nas investigações.

A expectativa é chegar a 26,5 mil câmeras em operação em todo o estado.