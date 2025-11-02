Paraná é o 4° estado com mais pessoas em situação de rua

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Até este mês de outubro, a população em situação de rua no Brasil era de 358.553 pessoas, segundo um levantamento realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com População em Situação de Rua (OBPopRua), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Desse total, 17.091 vivem no Paraná, o que coloca o estado em quarto lugar entre os com maior número de pessoas morando nas ruas.

Conforme o levantamento, a maior parte dessa população está concentrada na região Sudeste do país, principalmente em São Paulo. No estado paulista, são 148.730 pessoas em situação de rua, das quais 99.477 vivem na capital.

Outros estados que estão no topo do ranking são Rio de Janeiro, com 33.081 pessoas, e Minas Gerais, com 32.685. As três unidades federativas (UF) respondem por cerca de 60% da população de rua do país.

Mais transparência nos dados

Conforme o levantamento, os dados analisados pertencem a plataforma CadÚnico, que centraliza os registros de assistência social a partir dos municípios. Diante dos dados obtidos, o Observatório emitiu uma nota sobre a necessidade da atuação do poder público sobre a garantia dos direitos para esta população.

“O descumprimento da Constituição Federal de 1988 com as pessoas em situação de rua continua no Brasil, com pouquíssimos avanços na garantia de direitos dessa população, majoritariamente negra e historicamente tão vulnerabilizada no nosso país”, afirma o Observatório, em nota.

Para os pesquisadores, os dados sobre a população em situação de rua deveriam ser públicos, abertos, transparentes e acessíveis a toda a sociedade para que pudesse haver maior conscientização sobre essa realidade.