322 cidades do PR iniciam a semana sob alerta de tempestade e granizo

Após os fortes temporais registrados, principalmente, na região norte e oeste do estado durante o fim de semana, a chuva deve continuar atingindo grande parte do Paraná nos próximos dias. Das 399 cidades paranaenses, 322 estão sob alerta de tempestade com perigo potencial até às 10h de segunda-feira (03/11).

Segundo o o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos que podem atingir entre 40 e 60 km/h.

Apesar de haver possibilidade de queda de granizo na região, o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é considerado baixo para a região. Confira as cidades sob o alerta.

Abatiá

Adrianópolis

Agudos do Sul

Almirante Tamandaré

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

Alto Paraná

Alto Piquiri

Alvorada do Sul

Amaporã

Anahy

Andirá

Ângulo

Antonina

Antônio Olinto

Apucarana

Arapongas

Arapoti

Arapuã

Araruna

Araucária

Ariranha do Ivaí

Assaí

Assis Chateaubriand

Astorga

Atalaia

Balsa Nova

Bandeirantes

Barbosa Ferraz

Barra do Jacaré

Bela Vista do Paraíso

Boa Esperança

Boa Ventura de São Roque

Bocaiúva do Sul

Bom Sucesso

Borrazópolis

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafeara

Cafelândia

Cafezal do Sul

Califórnia

Cambará

Cambé

Cambira

Campina da Lagoa

Campina do Simão

Campina Grande do Sul

Campo Bonito

Campo do Tenente

Campo Largo

Campo Magro

Campo Mourão

Cândido de Abreu

Candói

Cantagalo

Carambeí

Carlópolis

Cascavel

Castro

Centenário do Sul

Cerro Azul

Cianorte

Cidade Gaúcha

Colombo

Colorado

Congonhinhas

Conselheiro Mairinck

Contenda

Corbélia

Cornélio Procópio

Corumbataí do Sul

Cruzeiro do Oeste

Cruzeiro do Sul

Cruz Machado

Cruzmaltina

Curitiba

Curiúva

Diamante do Norte

Diamante do Sul

Douradina

Doutor Camargo

Doutor Ulysses

Engenheiro Beltrão

Esperança Nova

Farol

Faxinal

Fazenda Rio Grande

Fênix

Fernandes Pinheiro

Figueira

Floraí

Floresta

Florestópolis

Flórida

Formosa do Oeste

Francisco Alves

Godoy Moreira

Goioerê

Goioxim

Grandes Rios

Guaíra

Guairaçá

Guamiranga

Guapirama

Guaporema

Guaraci

Guaraniaçu

Guarapuava

Guaraqueçaba

Guaratuba

Ibaiti

Ibiporã

Icaraíma

Iguaraçu

Iguatu

Imbaú

Imbituva

Inácio Martins

Inajá

Indianópolis

Ipiranga

Iporã

Iracema do Oeste

Irati

Iretama

Itaguajé

Itambaracá

Itambé

Itaperuçu

Itaúna do Sul

Ivaí

Ivaiporã

Ivaté

Ivatuba

Jaboti

Jacarezinho

Jaguapitã

Jaguariaíva

Jandaia do Sul

Janiópolis

Japira

Japurá

Jardim Alegre

Jardim Olinda

Jataizinho

Jesuítas

Joaquim Távora

Jundiaí do Sul

Juranda

Jussara

Kaloré

Lapa

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Leópolis

Lidianópolis

Loanda

Lobato

Londrina

Luiziana

Lunardelli

Lupionópolis

Mallet

Mamborê

Mandaguaçu

Mandaguari

Mandirituba

Manoel Ribas

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Marialva

Marilândia do Sul

Marilena

Mariluz

Maringá

Maripá

Marquinho

Marumbi

Matinhos

Mato Rico

Mauá da Serra

Mercedes

Mirador

Miraselva

Moreira Sales

Morretes

Munhoz de Melo

Nossa Senhora das Graças

Nova Aliança do Ivaí

Nova América da Colina

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança

Nova Fátima

Nova Laranjeiras

Nova Londrina

Nova Olímpia

Nova Santa Bárbara

Nova Santa Rosa

Nova Tebas

Novo Itacolomi

Ortigueira

Ourizona

Paiçandu

Palmeira

Palmital

Palotina

Paraíso do Norte

Paranacity

Paranaguá

Paranapoema

Paranavaí

Paula Freitas

Paulo Frontin

Peabiru

Perobal

Pérola

Piên

Pinhais

Pinhalão

Pinhão

Piraí do Sul

Piraquara

Pitanga

Pitangueiras

Planaltina do Paraná

Ponta Grossa

Pontal do Paraná

Porecatu

Porto Amazonas

Porto Rico

Prado Ferreira

Presidente Castelo Branco

Primeiro de Maio

Prudentópolis

Quarto Centenário

Quatiguá

Quatro Barras

Quatro Pontes

Querência do Norte

Quinta do Sol

Quitandinha

Rancho Alegre

Rancho Alegre D’Oeste

Rebouças

Reserva

Ribeirão Claro

Ribeirão do Pinhal

Rio Azul

Rio Bom

Rio Branco do Ivaí

Rio Branco do Sul

Rio Negro

Rolândia

Roncador

Rondon

Rosário do Ivaí

Sabáudia

Salto do Itararé

Santa Amélia

Santa Cecília do Pavão

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Fé

Santa Inês

Santa Isabel do Ivaí

Santa Maria do Oeste

Santa Mariana

Santa Mônica

Santana do Itararé

Santo Antônio da Platina

Santo Antônio do Caiuá

Santo Antônio do Paraíso

Santo Inácio

São Carlos do Ivaí

São Jerônimo da Serra

São João do Caiuá

São João do Ivaí

São João do Triunfo

São Jorge do Ivaí

São Jorge do Patrocínio

São José da Boa Vista

São José dos Pinhais

São Manoel do Paraná

São Mateus do Sul

São Pedro do Ivaí

São Pedro do Paraná

São Sebastião da Amoreira

São Tomé

Sapopema

Sarandi

Sengés

Sertaneja

Sertanópolis

Siqueira Campos

Tamarana

Tamboara

Tapejara

Tapira

Teixeira Soares

Telêmaco Borba

Terra Boa

Terra Rica

Terra Roxa

Tibagi

Tijucas do Sul

Toledo

Tomazina

Tunas do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Turvo

Ubiratã

Umuarama

União da Vitória

Uniflor

Uraí

Ventania

Virmond

Wenceslau Braz

Xambrê

Grandes estragos são registrados no PR

Até o início da manhã deste domingo (02/11), a Defesa Civil recebeu registros de enxurradas, granizo e vendavais em 16 cidades do estado. Devido a situação, equipes regionais da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros, estão prestando auxílio às famílias afetadas, inclusive com a distribuição de lonas.

Segundo o Estado, os municípios que registraram ocorrências foram: Assis Chateaubriand, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Entre Rios do Oeste, Formosa do Oeste, Jandaia do Sul, Moreira Sales, Nova Aurora, Peabiru, Pitangueiras, Planalto, Quarto Centenário, Quinta do Sol, Rolândia, Santa Fé e São João do Ivaí.

Conforme o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o estado chegou a registrar rajadas de vento de até 95 km/h em Cornélio Procópio, no norte do estado, por volta das 2h. A segunda maior rajada de vento registrada no fim de semana foi de 91km/h, por volta da 00h, em Santo Antônio da Platina.

Ainda conforme o INMET, 48 cidades do Paraná estão sob alerta laranja de tempestade até às 10h de segunda-feira (03/11). Todas estão localizadas na região norte do estado, próximo a divisa com São Paulo.