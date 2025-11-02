Obras em bairros de Curitiba vão travar o trânsito; Saiba onde “não circular”

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir de segunda-feira (3/11) começa a obra de recuperação de três quilômetros de asfalto em três ruas localizadas nos bairros Cabral e Juvevê, em Curitiba. O trabalho ocorrerá das 8h às 17h e a previsão de conclusão é 19 de novembro, caso as condições do tempo colaborarem.

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, as ruas que receberão o serviço são:

Deputado Joaquim José Pedrosa , entre São Pedro e Doutor Manoel Pedro;

, entre São Pedro e Doutor Manoel Pedro; Doutor Manoel Pedro , entre a Deputado Joaquim José Pedrosa e São Luiz;

, entre a Deputado Joaquim José Pedrosa e São Luiz; Bom Jesus, entre a José de Alencar e Professor Arthur Loyola.

A obra será realizada por equipes coordenadas pela Superintendência de Manutenção Urbana da Secretaria do Governo Municipal (SGM). Conforme a pasta, os bloqueios serão parciais.

Nas ruas Deputado Joaquim José Pedrosa e Doutor Manoel Pedro as equipes realizam a fresa de duas faixas, enquanto na Bom Jesus é da largura total. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) darão apoio e orientação aos motoristas.

Durante a obra, o trânsito pode ficar mais lento. A recomendação é de que os condutores redobrem a atenção ou busquem rotas alternativas.

A recuperação do pavimento será feita pelo sistema de fresa e recape descontínuo, que antecipa a necessidade de operações tapa-buraco. Na primeira fase, o maquinário retira a camada danificada de asfalto para, em seguida, aplicar uma nova capa de pavimento.

