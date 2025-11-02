Egito inaugura museu colossal que custou R$ 5,3 bilhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Grande Museu Egípcio (GEM), um colossal projeto de US$ 1 bilhão, foi inaugurado neste sábado ao lado das famosas Pirâmides de Gizé. Após mais de 20 anos de construção, o museu finalmente abre suas portas ao público, prometendo ser uma experiência única para os amantes da história antiga.

Com mais de 50 mil artefatos que contam a história de cinco milênios do império faraônico, o GEM é considerado o maior museu do mundo dedicado a uma única civilização. Um dos destaques é a exibição completa da coleção do rei Tutancâmon, reunida pela primeira vez desde sua descoberta.

O projeto, parcialmente financiado pelo Japão, enfrentou diversos obstáculos ao longo dos anos, incluindo instabilidade política e a recente pandemia de Covid-19. Mas o resultado final é impressionante: um edifício de 470 mil metros quadrados com fachada triangular inspirada nas pirâmides, projetado por arquitetos irlandeses e construído por equipes egípcias.

A cerimônia de abertura foi um espetáculo à altura do museu, com shows de luzes, drones e orquestras projetando imagens de deuses egípcios no céu do deserto. O presidente Abdel Fattah al-Sisi, em discurso transmitido ao vivo, descreveu o museu como “um farol de conhecimento e um símbolo da genialidade humana que ergueu as pirâmides”.

Ao entrar no museu, os visitantes são recebidos pelo imponente colosso de Ramsés II, pesando 83 toneladas. Uma escadaria monumental leva às 12 galerias principais, onde estão expostos tesouros como o barco solar de Quéops, com 4.500 anos, e os 5 mil objetos do túmulo de Tutancâmon.

Veja um pouco sobre a visita neste vídeo!

O ministro do Turismo e Antiguidades do Egito, Sherif Fathy, afirmou que o museu é um “presente do Egito ao mundo”. A expectativa é de que o GEM receba cerca de 5 milhões de visitantes por ano, impulsionando o setor de turismo, vital para a economia do país. “Esperamos atingir 30 milhões de turistas até 2032”, declarou o ministro à Associated Press, demonstrando otimismo quanto ao futuro do turismo egípcio após anos de desafios.

O Grande Museu Egípcio não é apenas um espaço de exposição, mas um complexo completo que inclui laboratórios de restauração, auditórios, áreas educativas e espaços interativos com tecnologia de realidade aumentada. Uma verdadeira jornada pela história do Egito Antigo, agora ao alcance dos visitantes de todo o mundo.