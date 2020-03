O governador do Paraná Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) anunciou que irá barrar a circulação de ônibus vindos de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Bahia, estados com mais alto índice de contágio pelo novo coronavírus, a partir desta quinta-feira (19).

publicidade

A medida foi anunciada em pronunciamento na tarde desta quarta-feira (18), via redes sociais. “Como esses estados já estavam mais avançados no vírus, queremos evitar que essas pessoas entrem no Paraná. Essa é uma proibição para ônibus interestaduais”, disse o governador, que alertou que órgãos irão aumentar a fiscalização nas divisas e fronteiras.

O governador também disse pedir à Infraero que barre os voos cuja origem seja um destes estados, além de ter solicitado ao governo federal que se feche as fronteiras com Argentina e Paraguai. “Vamos enfrentar essa crise de forma mais rápida e branda”, disse o governador.

Ratinho apontou ainda que irá cassar o alvará de estabelecimentos que estejam cobrando preços abusivos por álcool em gel. Denúncias poderão ser feitas ao Procon, diz o governador. O órgão irá averiguar os preços.

Veja o pronunciamento de Ratinho no player abaixo:

Novo pronunciamento

Nesta quinta-feira (19), o governador deverá apresentar novas medidas, essas de caráter econômico, para socorrer micro e pequenas empresas afetadas durante estas semanas.

Ratinho ainda tranquilizou os paranaenses, indicando que o estado tem alimento para a demanda do estado e usinas de álcool gel para os produtos de proteção. O início do contágio na capital paranaense levou a uma corrida a supermercados e farmácias.

O governador ressaltou ainda o compromisso de cuidar dos grupos de risco. “O coronavírus vai pegar muitas pessoas, mas os idosos têm uma imunidade mais baixa. O momento de solidariedade é de colaborar com seu vizinho, seu parente”, disse o governador.

Também nesta quarta-feira, o Paraná confirmou dois novos casos, elevando para 14 o total de infectados. 67 casos suspeitos estão sendo investigados.

Medidas de emergência

Em seu último comunicado à população, feito na segunda-feira (16), o governador anunciou a assinatura de um decreto que suspendeu as aulas em escolas estaduais, entre outras ações. Nesta terça-feira, um novo decreto assinado por Ratinho Junior determina que todas as escolas particulares do Paraná suspendam suas aulas a partir da próxima sexta-feira (20).

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇