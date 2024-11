Paraná abre seleção PSS com mil vagas para professores e profissionais da educação

A Secretaria de Estado da Educação (SEED) anunciou nesta sexta-feira (8) a abertura do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a contratação temporária de mil profissionais da educação. As inscrições começam nesta segunda-feira (11), às 9h, e vão até as 18h de 25 de novembro.

O Edital nº 132/2024 prevê, inicialmente, o mínimo de mil vagas distribuídas pelos 32 Núcleos Regionais de Educação (NRE) do Estado, podendo ser ampliadas conforme a necessidade da rede estadual. Veja abaixo o edital.

Vagas

Entre as funções ofertadas estão as de professor, pedagogo, tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (TILS), além de intérpretes das línguas indígenas Guarani, Kaingang ou Xetá. As vagas atendem a escolas indígenas, quilombolas, itinerantes, o Centro de Línguas Estrangeiras Modernas (Celem) e o Grupo de Dança Contemporânea do Colégio Estadual do Paraná (Dancep).

O secretário da Educação, Roni Miranda, ressaltou o impacto positivo desta seleção, ao afirmar que o PSS é fundamental para garantir a continuidade das atividades escolares, respeitando as particularidades culturais e linguísticas dos alunos. “Nosso compromisso é com uma educação inclusiva e de qualidade para todos”, disse.

Seleção e edital

A seleção será feita por meio de análise de títulos acadêmicos e experiência profissional. As contratações são de caráter temporário, com regime especial (CRES) e benefícios como gratificação por tecnologia e auxílio-transporte. Além disso, o edital reserva vagas para pessoas negras e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente.

O cronograma completo, os requisitos e demais informações estão disponíveis no edital abaixo.