Papagaio mobiliza o Corpo de Bombeiros no Centro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um papagaio fujão mobilizou o Corpo de Bombeiros no início da tarde desta quinta-feira (26) no Centro de Curitiba. A ave acabou escapando e os tutores pediram ajuda dos bombeiros para localizar o animal.

Duas viaturas foram mobilizadas para atender a ocorrência. Um caminhão e uma plataforma mecânica se deslocaram até a Avenida Marechal Floriano Peixoto, na altura do nº 804. O trânsito ficou complicado na região por causa do trabalho do Corpo de Bombeiros.

Apesar dos esforços da equipe, o papagaio não foi localizado.