O pãozinho francês vai ficar mais barato em 32 panificadoras de Curitiba e região metropolitana nesta sexta-feira (16), em comemoração ao Dia Mundial do Pão, celebrado nesta data. Esta vai ser a 6ª edição promovida pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado do Paraná (Sipcep) do evento que dá desconto aos consumidores no Dia do Pão.

Nesta sexta, a redução vai ser de 22,5% e a ideia é incentivar o consumo do pão francês e naturalmente, a compra de outros produtos dos estabelecimentos (veja lista abaixo).

Fornecedores e donos de padaria tiveram enormes perdas com a covid-19, no entanto, muitos consumidores permaneceram fiéis na compra do pãozinho. E esta ação, neste período de pandemia, é encarada como uma forma de unir as pessoas responsáveis pelo produto e seus clientes.

Para Vilson Borgmann, presidente do Sipcep, “esta campanha é uma forma de incentivo a todos os envolvidos no processo (de produção de pães)”. A iniciativa conta ainda com a parceria do Moinho Anaconda, Moinho Bunge, e Coferpan

Impostos

Todos os produtos que circulam recebem um valor de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), cujo percentual está embutido no preço final ao consumidor. No caso do pão é de 22,5%. Segundo o presidente da Sipcep, esta taxa não deveria existir no Brasil.

“O imposto inserido no pão francês não deveria existir por ser um item imprescindível na mesa das famílias brasileiras. Se não tivesse o imposto certamente o pãozinho venderia bem mais”, disse Borgmann.

Confira as panificadoras que terão pão francês mais barato

1 – Panificadora e Confeitaria Rico Pão – Avenida Marechal Deodoro, 1055 – Centro, em Curitiba.

2 – Panificadora e Confeitaria Florense – Rodovia da Uva, 1360 – Sala 05 – Roça Grande, em Colombo.

3 – Panificadora e Confeitaria Mister Pão – Rua Manoel Eufrásio, 868 – Juvevê, em Curitiba.

4 – Panificadora e Confeitaria Fênix – Rua Saldanha Marinho, 407 – Centro, em Curitiba.

5 – Panificadora e Confeitaria Di Pane – Rua Máximo João Kopp, 29 – Sta Cândida, em Curitiba.

6 – Panificadora Balaio de Pão Ltda – R. João Jacob Macanhan, 3732 – Lojas 09 e 10 – Jardim Cláudia, em Pinhais.

7- Panificadora e Confeitaria Trigo de Ouro – Rua Gabriel F. de Miranda, 642 – Xaxim, em Curitiba.

8 – Panificadora e Confeitaria Mihra – Rua Simão Bolívar, 504 – Loja 01 – Juvevê, em Curitiba.

9 – Panificadora e Confeitaria Cheirinho de Pão – Rua Anne Frank, 4027 – Hauer, em Curitiba.

10 – Panificadora da Massa – Rua Alberico Flores Bueno, 250 – Bairro Alto, em Curitiba.

11- Panificadora da Massa – Rua Costa Rica, 650 Loja 01 – Bacacheri, em Curitiba.

12 – Conveniência MC – Avenida Luiza Gulin, 337 – Conjunto Solar – Bacacheri, em Curitiba.

13- La Patisserie Paes e Doces Ltda – Avenida Sete de Setembro, 4194 – Batel, em Curitiba.

14 – Panificadora e Confeitaria Ferraris Ltda – Avenida República Argentina, 1571 – Água Verde, em Curitiba.

15 – Panificadora e Confeitaria Pãozinho da Hora – Engenheiro Niepce da Silva, 27 – Portão, em Curitiba.

16 – A Massa Derivados do Trigo Ltda- ME – Rua dos Funcionários, 151 – Cabral, em Curitiba.

17- Panificadora Tutti Pães – Avenida Anitta Garibaldi, 4793 – Barreirinha, em Curitiba.

18- Doce Paladar – Rua Engenheiro Rebouças, 2983 – Água Verde, em Curitiba.

19 – Panificadora e Confeitaria Cecília – Gabriel Fredecceiro de Miranda, 736 – Xaxim, em Curitiba.

20 – Panificadora e Confeitaria Toscane – Prefeito Pio Alberti, 555 Jardim Osasco, em Colombo.

21 – Padaria América – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 942 – São Francisco, em Curitiba.

22 – Panificadora e Confeitaria Ninele – Rua João Alencar Guimarães, 1241 – Santa Quitéria, em Curitiba.

23 – Panificadora e Confeitaria Pantucci – Rua Prof. Sebastião Paraná, 270 Água Verde, em Curitiba.

24 – Panificadora e Confeitaria Pantucci – Rua Antônio Grade, 620 – Vista Alegre, em Curitiba.

25 – Panificadora Família Simões – Rua Prof. João Soares Barcelos, 336 – Hauer , em Curitiba.

26 – Saint Marcus Panificadora – Rua Vereador Washington Mansur, 621 – Ahú, em Curitiba.

27- Panificadora e Confeitaria Santa Fé – Rua Santa Fé, 542 – Centro, em Pinhais.

28 – Panificadora Magia do Pão – Avenida Sen Salgado Filho, 3742 – Uberaba, em Curitiba.

29 – Panificadora Santo Antônio – Av. Maringá, 2700 – Chácaras – Atuba, em Pinhais.

30- Panificadora Raynelly – Rua Sezinando Martinho da Cruz, 30 – Fazendinha, em Curitiba.

31 – Panificadora A Primorosa – Rua Izac Ferreira da Cruz,2736 – Sítio Cercado, em Curitiba.

32 – Panificadora Master Pão – Rua Arnaldo Thá, 244 – Fazendinha, em Curitiba.