Pane no sistema da FAB provoca atrasos em voos de Curitiba e outras cidades

Uma instabilidade no sistema de comunicação da Força Aérea Brasileira (FAB) em Curitiba, resultou em nove voos atrasados no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na manhã desta segunda-feira (18).

De acordo com a FAB, por volta das 10h30, foi registrado uma pane nas frequências de comunicação da Região de Informação de Voo de Curitiba (FIR-CW). Com isso, todas as decolagens originadas e com destino à região foram temporariamente suspensas.

Segundo a administração do aeroporto, a instabilidade durou cerca de 56 minutos. Não houve cancelamentos, mas foram registrados atrasos em nove voos, com variações entre 30 minutos a uma hora.

Pane em sistema da FAB atrasou outros voos no sul do país

A ocorrência impactou temporariamente as operações aéreas em vários aeroportos da região Sul do país, não apenas em Curitiba. Conforme a FAB, pós a ocorrência ser identificada, uma manutenção foi realizada.

As causas das quedas de frequências ainda estão sendo apuradas. Em nota, a FAB afirma que seguirá monitorando o sistema para garantir a continuidade das operações de forma segura e eficiente.