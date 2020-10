Um dos comércios mais tradicionais de Curitiba, a loja Xiquita Premium, com 30 anos de atividade no setor de vestuário infantil, vai fechar sua loja física. Pelas redes sociais , a loja informa que fecha as portas sexta-feira (30) devido à crise econômica provocada pelo novo coronavírus.

Com o fechamento, a loja no bairro Batel, na Rua Carlos de Carvalho, faz queima de estoque, com produtos com até 50% de desconto – na manhã desta segunda, o movimento na loja foi grande por causa disso. A partir de novembro, a marca só vai atuar com vendas pela internet.

A Xiquita é especializada em moda e produtos infantis e muitas mães e pais fizeram as primeiras compras para os bebês na loja que teve sede na Pedro Ivo, no Centro, Batel e Hugo Lange. A loja do Hugo Lange, inclusive, foi vítima da crise econômica antes da pandemia, já em janeiro desse ano. Por causa dos constantes arrombamentos, a loja acabou fechando por falta de segurança após ter sido furtada seis vezes em um mesmo mês.

Com o fechamento, Loja Xiquita está com promoção de 50% dos produtos. Foto: Gerson Klaina / Tribuna do Paraná

“Por mais de 30 anos foi um privilégio poder participar da melhor fase da vida das pessoas. Ver o sorriso dos avós, padrinhos, tios e amigos ao procurar um presente para o bebê que estava vindo foi maravilhoso. Mas sentir a emoção da Mãe que veio contar que estava grávida, ou que veio ver a primeira roupinha para sair da maternidade, o primeiro carrinho para passear, o escolher o quartinho dos sonhos… Ah, isso foi fantástico, realmente um privilégio de quem faz o trabalho com amor e carinho”, agradece a direção da Xiquita na postagem.

“São tantas histórias para contar, que em uma é impossível. Vimos muitos bebês no colo e acompanhamos todas as fases de crescimento e hoje estão comprando para seus filhos. Nosso muito obrigada por todos esses anos que nos prestigiaram com a alegria de vocês. Nosso agradecimento especial a todos os colaboradores que passaram por aqui, que fizeram tudo isso ser possível. Sempre trabalhando com dedicação e muito amor. Infelizmente, no dia 30 de outubro fecharemos a loja física. Por você, podemos dizer que deu certo e tudo valeu a pena! ”, despede-se a Xiquita na a nota nas redes sociais.

Tristeza

Nos comentários da postagem, muitas pessoas relatam que a loja fez parte da vida de suas famílias. “Minha filha está com 5 anos e lembro de começar a ir na loja quando estava grávida. Além das roupinhas para a minha filha, lembro bem da compra do guarda-roupa e das cadeirinhas para o carro. Toda vez que precisávamos de ajuda para recolocar, vocês sempre foram muito prestativos, sem contar quando estava grávida que me ajudavam com os enjoos no meio da compra. Muito obrigada”, agradeceu a cliente Roberta Bara.

Em outro depoimento, um agradecimento postado por Juliana Bazani: “ Vocês participaram das duas melhores fases da minha vida e da minha família (2010 e 2019). Xiquita sempre foi referência de qualidade. Obrigada, Xiquita”, escreveu a mãe.