O boletim mais recente de casos de coronavírus em Curitiba, divulgado quarta-feira (13), mostrou a distribuição de casos de coronavírus pelas dez regionais administrativas da prefeitura de Curitiba. As 774 infecções registradas até aqui ocorreram em todos os 75 bairros da capital. Nesta quinta-feira (14), a reportagem da Tribuna pediu à prefeitura a distribuição dos casos por bairros, mas a administração municipal informou que prefere não divulgar essa informação agora, só a distribuição por regionais.

Veja abaixo do quadro quais bairros de Curitiba fazem parte de cada regional.

Coronavírus nas regionais de Curitiba

Distrito Sanitário Casos confirmados Incidência/100 mil habitantes Matriz 189 105,6 Santa Felicidade 100 64,3 Portão 87 49,4 Boa Vista 85 33,7 Boqueirão 67 33,1 Cajuru 54 24,3 CIC 45 24,4 Pinheirinho 29 19,2 Bairro Novo 29 20,6 Tatuquara 9 10,5 Fonte: Secretaria municipal de Saúde

A regional da Matriz, a mais central de Curitiba, lidera as infecções, com 189 casos. A Matriz inclui, além do Centro, mais 17 bairros: Ahú, Bom Retiro, Hugo Lange, Prado Velho, Alto da Glória, Cabral, Jardim Botânico, Rebouças, Alto da XV, Jardim Social, São Francisco, Batel, Centro Cívico, Juvevê, Bigorrilho, Cristo Rei e Mercês.

Em seguida com mais casos está a regional Santa Felicidade, com 100 registros. A regional Santa Felicidade inclui 12 bairros: Butiatuvinha, Campina do Siqueira, Cascatinha, Campo Comprido (Norte), Lamenha Pequena, Mossunguê, Orleans, Santa Felicidade, Santo Inácio, São Braz, São João e Vista Alegre.

A regional Portão registrou 87 casos, ficando na terceira colocação. A regional engloba os bairros Água Verde, Campo Comprido (Sul), Fazendinha, Guaíra, Parolin, Portão, Santa Quitéria, Seminário e Vila Izabel)

Em seguida vem a regional Boa Vista, com 85 casos confirmados até quarta-feira. A região tem os seguintes bairros: Abranches, Atuba, Bacacheri, Bairro Alto, Barreirinha, Boa Vista, Cachoeira, Pilarzinho, Santa Cândida, São Lourenço, Taboão e Tingui. A regional compreende o Bairro Alto, bairro em que mora o taxista que venceu a covid-19 após 34 dias.

Na quinta posição está a regional Boqueirão, com 67 casos nos bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, Hauer e Xaxim. Depois na sexta posição vem a regional Cajuru com 54 casos que engloba os bairros Cajuru, Capão da Imbuia, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba e Tarumã.

Na sétima posição de regionais com mais casos de coronavírus em Curitiba está a CIC, com 45 casos. A regional tem os bairros Augusta, CIC, Riviera e São Miguel. Depois vem a regional Pinheirinho (Capão Raso, Fanny, Lindóia, Novo Mundo e Pinheirinho) e Bairro Novo (Ganchinho, Sítio Cercado e Umbará), empatadas com 29 registros confirmados.

Por fim a regional Tatuquara é a que tem menos casos confirmados. Segundo a prefeitura de Curitiba são nove registros confirmados da doença entre os bairros Campo de Santana, Caximba e Tatuquara.

