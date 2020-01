Chuvas isoladas e temperaturas elevadas devem marcar esta última quarta-feira (29) de janeiro, em Curitiba. A previsão do tempo do Instituto Tecnológico Simepar aponta um dia diferente de terça-feira (28), quando o sol brilhou o dia todo. A previsão é de céu nublado mais limpo pela manhã e pancadas de chuva à tarde, a partir das 16h. No Litoral, embora a indicação de chuva seja pequena, as precipitações não estão descartadas e podem ocorrer no fim da tarde. Nas praias, os termômetros podem ultrapassar os 30° C.

Em Curitiba, nesta quarta, as temperaturas devem variar entre 16° C e 29° C. “Pode chover na capital no período da tarde. São pancadas rápidas e isoladas em alguns pontos da cidade. Tem tudo para ser parecido com os registros da terça-feira”, disse a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar.

Litoral

A previsão para as praias paranaenses é de tempo bom nesta quarta-feira. Conforme aponta o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná a Mínima prevista é de 23° C, com Máxima podendo chegar aos 31° C. Assim como em Curitiba, pancadas de chuva isoladas podem aparecer, mas não devem estragar o dia de quem quer aproveitar a permanência à beira-mar.

Interior

No Interior do Paraná, nada de mudanças muito bruscas nas condições do tempo para esta quarta. O dia deve seguir quente na maioria das regiões. Campo Mourão e Umuarama devem registrar as maiores Máximas do estado. De acordo com o Simepar, nesses locais, os termômetros devem chegar perto dos 34° C.