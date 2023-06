Pagar ônibus com cartão de crédito em Curitiba: facilidade, mas com taxa

Há mais de um ano em operação, o pagamento da tarifa do ônibus com cartão de crédito ou débito tem cerca de um milhão de utilizações por mês, mas ainda gera dúvidas. Para auxiliar os usuários, serão disponibilizados folhetos explicativos nos postos de atendimento das Ruas da Cidadania, nos terminais, além de cartazes informativos dentro dos ônibus.

Essas iniciativas buscam facilitar o acesso à informação e garantir que todos possam desfrutar dessa comodidade. Atualmente, esse sistema de pagamento corresponde a 7,94% das utilizações. O valor da passagem no cartão de crédito ou débito é o mesmo cobrado em dinheiro e cartão-transporte (R$ 6), mais a taxa que o usuário paga à operadora, de 2,07% (R$ 0,13) por bilhete.

A possibilidade de pagar a passagem utilizando cartões de crédito ou débito, relógios inteligentes e smartphones está disponível nos 22 terminais e em todas as 242 linhas de ônibus da capital paranaense, incluindo as 335 estações-tubo espalhadas pela cidade.

O sistema utiliza a tecnologia de aproximação (NFC), dispensando a necessidade de digitar senhas. Basta encostar o cartão no validador e liberar a entrada.

Como usar o cartão de crédito / débito para pagar o ônibus

1. Como eu faço para pagar a tarifa de ônibus com cartão de crédito ou débito?

Para pagar a tarifa, basta aproximar o cartão de crédito ou débito que apresente o sinal de pagamento por aproximação do validador, tal como é feito com cartões de transporte convencionais.

Você também pode aproximar seu celular com as carteiras digitais – Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay – ou qualquer outro dispositivo de pagamento, como relógios, pulseiras ou adesivos.

2. Quais cartões são aceitos nos ônibus?

Serão aceitos os cartões de débito e crédito Mastercard, Visa e Elo que apresentem o símbolo de quatro ondas impresso.

3. Devo me cadastrar em algum lugar no transporte coletivo para poder pagar a tarifa com meu cartão por aproximação?

Não é necessário nenhum tipo de cadastro prévio. Basta aproximar o cartão ou dispositivo móvel da leitora para pagar.

4. Como eu sei se o meu cartão já tem essa tecnologia disponível?

Os cartões com a tecnologia de pagamento por aproximação possuem um símbolo de transmissão que lembra o símbolo do wi-fi, só que deitado. Você pode consultar o banco ou instituição financeira emissora do seu cartão para confirmar essa informação.

5. Como identifico quais ônibus aceitam o pagamento por cartão de crédito e débito?

Os símbolos das bandeiras aceitas (Mastercard, Visa, Elo) estarão presentes nos ônibus, tubos e terminais.

6. Qual é a diferença de pagar com cartão de crédito/débito ou com o cartão-transporte?

O procedimento para pagamento é o mesmo, basta você aproximar do validador seu cartão de débito ou crédito que possua a tecnologia por aproximação. Ao pagar com cartões e celular por aproximação, é possível fazer integração entre linhas nos terminais e estações-tubo sem pagar mais uma passagem. Entretanto, os cartões de débito/crédito não oferecem o benefício de integração temporal (aquela em que é possível trocar de linhas, sem pagar passagem, fora de terminais e estações, dentro de um tempo determinado). Essa função está disponível apenas para cartão-transporte.

7. Posso pagar quantas tarifas por viagem? Qual é o tempo mínimo de intervalo para passar o pagamento novamento?

Você poderá pagar até 3 passagens por viagem / por validador. Com o intervalo de 15 minutos para a próxima 3 passagens.

8. Os valores são diferentes da tarifa vigente?

Sim. porque é cobrada uma taxa de conveniência pela operadora, de R$ 0,13 por passagem que é paga nessa modalidade. Assim, o valor é de R$ 6,13 por embarque.

9. Por que não precisa de senha?

Para garantir facilidade, agilidade e segurança nas suas transações, não é exigido que você digite senha para valores, conforme regras do seu cartão.

10. Como devo utilizar o meu celular na catraca?

Abra a carteira digital de seu celular, se autentique e aproxime-o do validador habilitado, no mesmo local onde os cartões tradicionais de transporte são aproximados.

11. Se eu tiver dois cartões por aproximação na carteira, qual o validador do ônibus vai considerar?

Recomendamos que você aproxime do validador apenas o cartão que deseja usar.

12. Se o meu cartão for crédito e débito, vai ser cobrado em qual função?

Depende da aplicação principal do seu cartão (que é definida pelo banco/emissor do cartão). Você pode entrar em contato com a central de atendimento de seu banco/emissor para obter essa informação. Cada banco também pode ter um limite diferente de utilização de pagamentos nessa modalidade.

13. O que fazer se o pagamento não for autorizado?

Caso seu pagamento não seja autorizado, procure a instituição emissora do cartão. Em caso de bloqueio da passagem no validador, procure os canais de atendimento do 156.

14. É possível ativar a função de pagamento por aproximação no meu cartão atual?

O pagamento por aproximação não pode ser ativado em um cartão que não seja preparado para essa tecnologia. Se o seu cartão não possui o símbolo com 4 ondas impresso, é necessário entrar em contato com o banco emissor para fazer o pedido de um novo cartão. No entanto, você pode usar o seu cartão por meio do seu celular e, para isto, você precisa verificar se o seu aparelho está habilitado para a tecnologia NFC. Caso esteja, é necessário que você cadastre o seu cartão em uma carteira digital, como, por exemplo, Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay.

