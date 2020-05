Após o sucesso na Páscoa, o padre Reginaldo Manzotti vai repetir no Dia das Mães, domingo (10), a celebração no sistema drive thru no Santuário Nossa Senhora do Guadalupe, no Centro de Curitiba. Das 9h ao meio-dia, não só as mães, mas todo mundo poderá receber a bênção sem sair do carro para evitar o risco de contágio do coronavírus. Para quem não vai poder ir à igreja domingo, o padre Manzotti vai fazer uma live nesta sexta-feira (8) em seu canal do Youtube.

“Com o fechamento das igrejas, sinto que as pessoas estão cada vez mais sedentas por Deus. O medo e a ansiedade estão tomando conta dos lares brasileiros. Então, acredito que essa pequena ação, de distribuir o Corpo de Cristo em um data tão especial como é o Dia das Mães será um conforto para os corações de todos os fiéis”, comenta o padre Manzotti em sua página na internet.

O sacerdote irá até os carros para dar a comunhão aos fiéis. Para quem for à igreja a pé, haverá uma fila para também receber a bênção. O padre e todo mundo que participar da celebração utilizarão máscaras, luvas e álcool gel para evitar o contágio da covid-19.

Para quem não puder ir ao Santuário Nossa Senhora do Guadalupe domingo, a celebração do Dia das Mães poderá ser em casa mesmo. O padre Reginaldo Manzotti vai fazer uma live em seu canal do Youtube nesta sexta-feira (8), às 19 h.

Essa vai ser a segunda transmissão ao vivo do padre durante a pandemia. Na celebração, os fiéis poderão enviar fotos de suas mães para serem mostradas ao vivo na transmissão. Basta enviar com as hashtags #Fotomãe e #LiveManzotti. Logo no começo da pandemia, o padre Manzotti ganhou notoriedade internacional ao celebrar missas com a igreja vazia mas com fotos de fiéis espalhadas pelo Santuário Nossa Senhora do Guadalupe.

O sacerdote tem quase 7 milhões de seguidores no Facebook, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 1 milhão de pessoas inscritas em seu canal do Youtube, 650 mil seguidores no Twitter e mais de 100 mil em seu canal Vevo. O portal na internet do padre recebe mais de 1 milhão de acessos mês.

