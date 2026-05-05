Operação interdita lojas de pneus suspeitas de enganar clientes em Curitiba e região

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná (PCPR) e o Procon resultou na interdição e suspensão de atividades de quatro unidades da empresa de comércio de pneus Pneu Z, na manhã desta terça-feira (05/05). A ação, que contou com o apoio da Polícia Militar (PMPR), ocorreu em estabelecimentos localizados em Curitiba e São José dos Pinhais.

Segundo as investigações da PCPR, a rede utilizava publicidade enganosa para atrair clientes com ofertas de pneus a preços reduzidos. Uma vez na oficina, os consumidores eram induzidos ao erro: funcionários alegavam problemas mecânicos inexistentes, gerando orçamentos inflados sem a devida discriminação de peças e mão de obra.

De acordo com o delegado da PCPR Ronaldo Bússolo Borges a conduta da empresa ia além da fraude financeira. “Há relatos de coerção e retenção de veículos. Caso o cliente recusasse o orçamento abusivo, a empresa impedia a retirada do carro, condicionando a liberação ao pagamento de valores elevados ou utilizando ameaças”, explica.

Loja de pneus soma 100 reclamações no Procon Paraná

Para Jaiderson Rivarola, representante do Procon, a interdição administrativa visa garantir o respeito ao consumidor paranaense. A rede já soma pelo menos cem reclamações no órgão, além de diversos boletins de ocorrência e processos judiciais em trâmite. O caso agora segue sob investigação por descumprimento sistemático do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e crime de estelionato.

Procurada pela reportagem da Tribuna da Paraná, a Pneu Z afirmou que não irá se manifestar neste momento.