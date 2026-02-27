Operação fiscaliza comércios e encontra produtos irregulares no Alto Boqueirão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba, na quinta-feira (26/02). Durante a fiscalização, as equipes encontraram itens de tabacaria irregulares sendo comercializados, além de maçaricos e balanças que não atendiam às exigências legais.

O proprietário do estabelecimento foi autuado com base no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor e encaminhado à unidade policial, onde assinou um Termo Circunstanciado de Infração Penal.

A ação contou com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal de Urbanismo e Guarda Municipal de Curitiba.

O Corpo de Bombeiros também notificou o estabelecimento por irregularidades nas normas de segurança. Todos os produtos irregulares foram apreendidos pelas autoridades.

A operação se estendeu a uma casa noturna da região, que era alvo de reclamações frequentes dos moradores. O local também foi notificado pelo Corpo de Bombeiros por descumprimento das normas de segurança vigentes.

Durante a ação, um indivíduo que estava sob monitoramento eletrônico foi preso em flagrante por continuar praticando crimes. Ao todo, dois suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário como resultado da operação.