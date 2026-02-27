Homem é preso por importunação sexual no Centro de Curitiba

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante no Centro de Curitiba por importunação sexual. A ocorrência aconteceu na tarde de quinta-feira (26). Uma mulher de 37 anos denunciou à polícia que um desconhecido havia tocado seu corpo e tentado agarrá-la na Rua Barão do Rio Branco.
Após receber a denúncia, policiais civis saíram em busca do suspeito, localizando-o em um estacionamento na rua André de Barros. O homem foi identificado pelas roupas que usava e por uma tatuagem no rosto. Verificou-se que ele possuía histórico criminal e estava em liberdade condicional.
O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi autuado pelo crime de importunação sexual. Após os procedimentos de polícia judiciária, ele foi levado ao sistema penitenciário. A rápida ação da polícia demonstra a importância de denunciar casos de assédio e importunação sexual, contribuindo para a segurança pública.