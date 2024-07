Uma operação na manhã desta segunda-feira (29) no bairro Parolin, em Curitiba, descobriu diversos armamentos pesados que estavam sob a posse de criminosos. A ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão contra grupos criminosos ligados a homicídios ocorridos na região.

Segundo informações da Polícia Civil, a investigação teve início após a descoberta de que os criminosos estavam em posse de diversos armamentos, como fuzis e pistolas, além de diversas munições.

A ação resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de porções de drogas.

