Operação apura esquema milionário de fraudes em licitações públicas na RMC

O Ministério Público do Paraná (MPPR), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cumpriu, nesta terça-feira (14/10), 20 mandados de busca e apreensão em Curitiba e em outras quatro cidades da Região Metropolitana: Bocaiúva do Sul, Colombo, Almirante Tamandaré e Pinhais.

A ação faz parte de uma investigação do MPPR que apura fraudes em licitações públicas no município de Bocaiúva do Sul. Conforme o órgão, as ilegalidades vêm sendo praticadas, pelo menos, desde 2020. O prejuízo total, até o momento, ultrapassa os R$ 13 milhões.

Durante a operação, uma pessoa foi presa com uma quantidade significativa de drogas.

Investigação em Bocaiúva do Sul aponta esquema familiar

De acordo com o MPPR, a investigação aponta que um grupo de empresas da mesma família tem sido contratado várias vezes pelo município. Há também indícios da existência de sócios ocultos e empresas de fachada para a prestação de serviços terceirizados em diversas áreas, como saúde, assistência social e obras.

Conforme o órgão, até o momento, o caso corre sob sigilo. Portanto, nenhum nome foi oficialmente divulgado.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Bocaiúva do Sul afirma que colabora com as autoridades e não “pactua com qualquer forma de irregularidade, favorecimento ou desvio de conduta administrativa”. Leia a nota na íntegra:

“A Prefeitura Municipal de Bocaiúva do Sul vem, por meio desta nota, esclarecer à população e aos veículos de imprensa que, na manhã desta terça-feira, 14 de outubro de 2025, o Ministério Público do Estado do Paraná (MPPR), com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), cumpriu mandados de busca e apreensão de documentos referentes a processos licitatórios realizados no município. Desde o primeiro momento, a atual gestão colaborou plenamente com as autoridades competentes, fornecendo todos os documentos, informações e esclarecimentos requeridos, em total transparência e respeito às instituições de controle. É importante destacar que o procedimento faz parte de investigações de natureza técnica e de rotina, voltadas à verificação de contratos administrativos, sem qualquer indício de envolvimento da atual administração em práticas irregulares. A ação integra o curso normal de apurações realizadas por órgãos fiscalizadores em todo o Estado, buscando assegurar a correta aplicação dos recursos públicos. O Município reforça que o processo tramita sob sigilo judicial, conforme consta expressamente nos mandados expedidos pelo Juízo competente, motivo pelo qual não é possível divulgar detalhes adicionais neste momento. Essa restrição visa preservar o andamento das investigações e garantir a segurança jurídica de todos os envolvidos. A atual gestão reafirma com absoluta convicção que não pactua, nem jamais pactuará, com qualquer forma de irregularidade, favorecimento ou desvio de conduta administrativa. Todas as ações da Prefeitura são pautadas nos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, que norteiam a administração pública responsável e ética. A Prefeitura de Bocaiúva do Sul permanece à disposição do Ministério Público, do Poder Judiciário e dos órgãos de controle, reiterando seu compromisso com a transparência, a probidade administrativa e o interesse público. Por fim, reafirmamos à população que a atual gestão atua com seriedade, respeito ao erário e compromisso com a verdade, conduzindo o Município com responsabilidade, ética e total observância à legislação vigente.”