Operação apreende carnes e bebidas sem registro em mercearia em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem foi preso em flagrante durante operação realizada na terça-feira (11/11) em uma mercearia no bairro Boqueirão, em Curitiba. A ação, que envolveu a Polícia Civil do Paraná (PCPR), Receita Federal, Receita Estadual e Vigilância Sanitária, encontrou no local diversos produtos sendo vendidos sem procedência e armazenados de forma inadequada.

Na fiscalização os agentes acharam alimentos guardados em má situação de higiene, alguns próximos de produtos químicos. Foram apreendidas carnes sem inspeção sanitária e bebidas sem registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além de mercadorias com indícios de descaminho.

Foto: PCPR

O proprietário do estabelecimento, de nacionalidade venezuelana, foi autuado por crimes contra a saúde pública, ordem tributária, consumo e receptação qualificada. Ele também recebeu autuações administrativas da Vigilância Sanitária e, se condenado na esfera criminal, poderá enfrentar pena de até 20 anos de reclusão.

A quantidade de produtos irregulares impressionou as equipes. Foi necessário mobilizar um caminhão, uma van e uma caminhonete para transportar todo o material apreendido, que agora passará por perícia antes de ser destruído.

“Esta operação visa proteger o consumidor curitibano de práticas que atentam contra a saúde pública. A venda de alimentos e bebidas sem qualquer origem ou procedência certificada não é apenas um ilícito fiscal, é uma irresponsabilidade sanitária com potencial risco de tragédia”, afirmou o delegado Nasser Salmen.

A Polícia Civil seguirá com as investigações para identificar toda a cadeia de fornecimento dos produtos encontrados na mercearia.