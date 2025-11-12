Anvisa proíbe venda de duas marcas de suplemento alimentar por irregularidades

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) mandou retirar do mercado suplementos alimentares de duas marcas que estavam sendo comercializados sem a devida regularização e licenciamento sanitário. A solicitação foi feita na segunda-feira (10/11).

Os produtos de proteína em pó da marca Proteus/Whey Isolate Protein Mix, vendidos pela empresa Unlimited Alimentos e Suplementos SLU Ltda., entraram na mira da agência. A comercialização, distribuição, fabricação, importação, divulgação e o consumo desses produtos foram suspensos.

“Os suplementos vêm sendo divulgados e comercializados em sites de vendas online, como Shopee e Mercado Livre, sem ter regularização sanitária. Além disso, não há identificação de fabricante ou importador nacional”, diz a Anvisa.

Mas a lista não para por aí. A Bugroon Raízes Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda. também foi alvo da determinação. Segundo a agência, a fabricante produzia suplementos e óleos sem o devido licenciamento sanitário, comercializando os produtos em site oficial. Agora, está proibida a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e o consumo de todos esses produtos.

A lista de suplementos suspensos da Bugroon é extensa: Óleo de Menta Piperita, Óleo de Sucupira, Óleo de Copaíba, além dos suplementos alimentares em cápsulas Ginkocen, Calmom, Catux, Unaro Moringa, Neuralfocus e Contradô. A determinação da Anvisa inclui todos os lotes.

A Tribuna tenta contato com as empresas envolvidas.