A espiritualidade está tentando falar com você? 4 sinais para perceber

É provável que você já tenha sentido que algo estava prestes a acontecer ou experimentado uma estranha sensação de que não deveria fazer determinada coisa ou ir a algum lugar. Essa percepção pode ser explicada pela espiritualidade tentando se comunicar com você. Alguns sinais são sutis, mas é importante compreender que podem representar alertas ou avisos de proteção.

Se você tem uma intuição aguçada, é importante prestar atenção! “Aquela sensação de que não deve sair, viajar ou confiar em alguém específico é um sinal de que a espiritualidade está protegendo você”, afirma a taróloga Isabel Fogaça.

A seguir, confira quatro sinais de que a espiritualidade está tentando se comunicar com você!

1. Cheiros estranhos em casa

Se atente a cheiros estranhos em casa, como cigarros, esgoto ou odor de podridão.

Sonhos lúcidos também podem indicar que a espiritualidade está tentando entrar em contato com você (Imagem: ruigsantos | Shutterstock)

2. Sonhos lúcidos

Sonhos lúcidos, principalmente com cobras, piolhos, aranhas e bichos peçonhentos no geral, podem indicar que a espiritualidade está tentando se comunicar.

3. Escutar alguém te chamando e não ter ninguém

Ouvir alguém te chamando pode representar influências negativas na sua casa ou trabalho, sendo necessário limpar as energias e se conectar em profundidade com a espiritualidade por meio de uma religião que faça sentido para você.

4. Sentir que está no caminho errado

Sentir que está no caminho errado ou se sentir um peixe fora d’água costuma significar que você precisa redefinir rota, rever amizades ou ciclo social.

Por Isabel Fogaça