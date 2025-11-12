Homem é preso suspeito de abusar da própria filha enquanto a mãe trabalhava

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem de 33 anos foi detido em flagrante pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta terça-feira (11), sob suspeita de abusar sexualmente da própria filha, uma menina de apenas 4 anos. A prisão ocorreu no bairro Portão, em Curitiba, após denúncia da mãe da criança.

O delegado Eduardo Kruger, responsável pelo caso, informou que as investigações começaram quando a mãe procurou a delegacia, suspeitando que a filha estava sendo vítima de abuso. O crime teria acontecido no bairro Capela Velha, em Araucária, região metropolitana de Curitiba, com o episódio mais recente ocorrendo na noite de 10 de novembro.

Durante o atendimento especializado, a criança revelou que o “pai” cuidava dela à noite, enquanto a mãe trabalhava, e que ele frequentemente lhe dava banhos. O delegado Kruger destacou: “A equipe policial observou comportamentos considerados indicativos de abuso durante a escuta especializada da vítima”.

Com base nas evidências e na situação de flagrante, os policiais localizaram o suspeito em seu local de trabalho em Curitiba, onde efetuaram a prisão. O acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece detido à disposição da Justiça.

Sabe de algo? DENUNCIE!

A PCPR reforça seu compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser feitas anonimamente pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar pelo 190.

Este caso chocante ressalta a importância da vigilância e da denúncia em situações de suspeita de abuso infantil. A rápida ação das autoridades demonstra o empenho em proteger as vítimas e responsabilizar os agressores, mesmo quando se trata de familiares próximos.