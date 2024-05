Ônibus sai da pista em acidente na BR-376 na Grande Curitiba

Um acidente envolvendo um ônibus que levava 17 passageiros foi registrado na manhã deste sábado (18), no km 659 da BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

VIU ESSA? Curitiba tem alerta de perigo para tempestade: chuva e ventos de 100 km/h

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus relatou que foi fechado por uma carreta. Ao perder o controle, o veículo saiu da pista.

LEIA AINDA – BR-476 em Curitiba tem pista interditada após acidente de caminhão com carga inflamável

Ninguém ficou ferido. A ocorrência foi atendida pela PRF e a concessionária fez a remoção do veículo do local.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!