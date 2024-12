Um acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um ônibus de turismo deixou três pessoas feridas em Curitiba, na manhã desta terça-feira (24). A colisão aconteceu entre as ruas Olga Balster e Pandiá Calógeras, no bairro Cajuru, por volta das 07h51.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros uma mulher de 54 anos, um homem de 23 anos e um homem de 33 anos tiveram ferimentos leves. Duas vítimas eram passageiras do Ligeirinho Inter 2. Já a terceira era o motorista do ônibus de turismo.

Conforme uma nota da Prefeitura de Curitiba, o ônibus de turismo avançou o sinal vermelho na Rua Pandiá Calógeras, atingindo o Ligeirinho Inter 2, que trafegava pela Rua Olga Balster.

Ainda segundo informações da prefeitura, as três vítimas foram encaminhadas pelo Siate para o hospital.

Ônibus foi guinchado logo após o acidente. Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná.