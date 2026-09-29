Ônibus fica sem freio e bate em parede de restaurante em Curitiba

Uma ocorrência de grande porte mobilizou o atendimento de emergência em Curitiba nesta nesta terça-feira (29). Um ônibus do transporte coletivo, que fazia o trajeto entre o Bom Retiro e o campus da PUC, perdeu os freios e acabou batendo contra a parede de um restaurante na Rua Comendador Roseira, no Prado Velho.

O caso aconteceu no instante em que o salão do restaurante registrava grande movimento de clientes para o almoço. Segundo relatos coletados no local com pessoas que presenciaram a cena, o condutor tentou alertar pedestres e motoristas buzinando assim que percebeu a falha.

O acionamento das equipes do Siate e do Samu ocorreu de imediato. Ambulâncias se deslocaram até o trecho afetado para prestar socorro aos ocupantes do coletivo e às pessoas que estavam no interior do comércio. Agentes da Setran interditaram o fluxo da via para garantir a atuação das equipes médicas e o trabalho pericial.

A URBS e a concessionária responsável pelo itinerário devem instaurar investigar o acidente para identificar o problema que ocasionou a falha.