Biopark completa 10 anos e anuncia investimento de R$ 1 bilhão

O desejo genuíno de transformar a formação educacional e profissional dos colaboradores da farmacêutica Prati-Donaduzzi se transformou em um grande complexo que vem revolucionando a educação de forma profunda em Toledo, no Sudoeste do Paraná. O casal Luiz e Carmen Donaduzzi investiu, em um ato de filantropia, em educação de qualidade na região, com o sonho de transformar a realidade de seus colaboradores e assim também mudar a realidade de muitas famílias.

Criado em 2016, o Biopark celebrou dez anos de fundação consolidado como um polo de inovação, negócios e ensino. A convite do próprio complexo, a Tribuna do Paraná viajou até Toledo e esteve presente no evento comemorativo para acompanhar de perto a infraestrutura do parque tecnológico, conversar com as lideranças e conferir de perto o ecossistema que se formou no local.

Investimento de R$ 1 bilhão e expansão industrial

A celebração dos 10 anos também foi marcada por anúncios de grande porte para o futuro do complexo. Durante a coletiva do evento, o presidente da Prati-Donaduzzi, Eder Maffissoni, anunciou a construção de uma nova unidade fabril da farmacêutica dentro do Biopark. O investimento previsto é de cerca de R$ 1 bilhão, com início das obras para os próximos meses e conclusão estimada em três anos.

Segundo o cofundador do Biopark, Luiz Donaduzzi, a expansão no local responde ao crescimento do grupo e ao esgotamento de espaço na planta atual em Toledo.

“A Prati está investindo e depois vai anunciar o valor expressivo em plantas industriais aqui no Biopark. Dentro da cidade nosso site já está totalmente ocupado, e a expansão agora é aqui. Já temos o terreno”, ressaltou. “Não dá para esperar só dos governantes; a iniciativa privada tem que colocar o braço também.”

Infraestrutura, saúde e legado em construção

Mais do que um polo tecnológico, o Biopark avança para se tornar um bairro planejado completo, incluindo serviços básicos e de saúde para a população regional. A cofundadora Carmen Donaduzzi ressaltou o caráter contínuo e transformador do projeto.

“Nós temos o nosso colégio, temos várias coisas acontecendo aqui dentro. Daqui uns dias nós teremos um ambulatório que será de extrema importância para Toledo. O hospital é uma das coisas que naturalmente está nos planos. Não temos data ainda, mas o hospital vai ficar pronto, o ambulatório vai ficar pronto, o colégio em definitivo vai ficar pronto, e muito mais ainda será construído aqui dentro”, explicou Dra. Carmen.

“Nós somos do tipo que, quando nos envolvemos em um projeto, a gente tem que fazer dar certo. E o Biopark é um desses projetos. Graças a Deus está dando certo, as pessoas estão vindo, muitos estão estudando, formando bons profissionais. Sucesso, sucesso. E a gente vai continuar fazendo mais ainda. Esperem, estejam preparados.”

Educação 5.0 para o Paraná e para o Brasil

A trajetória educacional que originou o Biopark teve início na década de 2000, fruto da necessidade de qualificação profissional interna da Prati-Donaduzzi. O modelo evoluiu para o conceito de Educação 5.0, focado em metodologias ativas e no impacto socioeconômico direto na vida dos estudantes.

“Nos temos a Prati-Donaduzzi com quase 6 mil funcionários e sentimos que a formação deles era incompleta. Desde os anos 2000, 2005, estamos ensinando o pessoal na Prati, primeiro de forma modesta e depois mais profunda”, relembrou Luiz. “Fomos nos dando conta de que a educação é a única coisa que pode mudar o país, a exemplo de locais como Finlândia e Singapura. Ver os pimpolhos crescendo, fazendo pesquisa, estudando e entrando no mercado com salário superior nos motiva todo dia.”

O fundador contou durante entrevista o que sonha para o Biopark nos próximos 10 anos. “Nosso sonho é ter o hospital, implantar o Eixão, consolidar a educação e espalhar esse modelo de Educação 5.0 primeiro no Paraná e depois no Brasil. Isso já está sendo feito com formação de professores e melhoria de escolas, e vamos fazer de forma muito mais intensa nos próximos 10 anos.”

Obras do Eixão: R$ 113 milhões em infraestrutura pública

Para garantir o acesso e sustentar a expansão do parque e das novas indústrias, o Governo do Estado do Paraná anunciou a autorização para o início das obras do “Eixão”. O projeto viário receberá um investimento estimado em R$ 113 milhões para implantar aproximadamente 8 quilômetros de pistas interligando a BR-163 diretamente à região do Biopark.

Presente na solenidade, o vice-governador do Paraná, Darci Piana, comemorou o aporte conjunto e a perspectiva de geração de renda na região. “Um investimento de R$ 1 bilhão fará com que, daqui a cinco anos, tenhamos mais 2,2 mil profissionais atuando. Isso é bom para Toledo, é bom para o Estado e para as pessoas que vão ter emprego garantido”, pontuou o governador em exercício.

A “menina dos olhos”: Queijaria Flor da Terra

Durante a visita, a reportagem conheceu a “menina dos olhos” do complexo: a Queijaria Flor da Terra. Nascida dentro do Projeto Queijos Finos do Biopark, a queijaria une pesquisa acadêmica, tecnologia aplicada e desenvolvimento rural para produtores da região.

O projeto se tornou referência internacional e coleciona prêmios de prestígio. Entre as criações mais emblemáticas está o queijo Passionata, feito com infusão de maracujá, desenvolvido com tecnologia do Biopark e produzido pela Flor da Terra, que figurou entre os melhores do mundo em concursos como o World Cheese Awards e foi reconhecido entre as principais iguarias finas da América Latina.

Em premiações nacionais e internacionais, a queijaria acumula diversas medalhas de ouro, prata e bronze, provando que a inovação do ecossistema se estende com sucesso até o agronegócio e a gastronomia.