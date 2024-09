Ônibus é destruído por marginais durante emboscada em bairro de Curitiba; Vídeo!

Selvageria, criminalidade e horror. Um ônibus da linha A18-Tamandaré/Cabral, foi depredado no sábado (14), na Avenida Anita Garibaldi, no Barreirinha, bairro de Curitiba. A emboscada teria relação com torcidas organizadas de Athletico e Coritiba.

Relatos de passageiros e do motorista indicam que quando o veículo parou no semáforo, integrantes da torcida do Coritiba que estavam escondidos, iniciaram o ataque no ônibus que tinha ocupantes da organizada do Athletico. Vidros foram quebrados por pedaços de madeira e rojões foram usados na briga. Vídeo abaixo mostra a barbárie cometida pelos marginais travestidos de torcedores.

O ataque deixou feridos, sendo que duas delas precisou de encaminhamento ao hospital, sem risco de morte. Uma outra foi liberada na sequência.

A Polícia Militar prendeu dez pessoas que teriam participado da emboscada ao ônibus.

Nas alturas! Este bairro de Curitiba tem o aluguel mais caro; E o mais barato? Barbaridade!!! Comparação mostra o que dá pra comprar pelo preço do novo iPhone 16 Não perca! Fenômeno raríssimo vai cruzar o céu em setembro; Como ver?