O Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba (Sindimoc) pediu que o transporte coletivo fosse interrompido na cidade, mas a Urbanização de Curitiba (Urbs) informou nesta quinta-feira (19) que vai manter o serviço, considerado essencial para atender a demanda da população que necessita se deslocar. A situação será reavaliada diariamente.

A empresa pública responsável pelo transporte coletivo na cidade anunciou que fará alterações no sistema, incluindo reduções de linhas. Um dos motivos é a redução acentuada na circulação de pessoas. Levantamentos da Urbs indicam queda de 37% do fluxo de passageiros nos últimos dias (746 mil em 10 de março e 478 mil no dia 18).

Serão cortadas, a partir de sexta-feira (20), as tabelas extras, que geralmente são colocadas pela manhã e à tarde. A partir de segunda-feira (23), os ônibus usarão tabela de sábado, com exceção das linhas Expresso, Ligeirões e Linha Direta Inter 2, que não sofrerão alterações.

O horário de sábado vale de segunda a sexta-feira. Aos sábados será usada a tabela de domingo. A tabela de domingo permanece inalterada. Também ficou decidido interromper o funcionamento da Linha Turismo a partir desta sexta-feira (20).

Foi formado um comitê de crise entre a Urbs e as empresas para monitorar diariamente o comportamento de fluxo de passageiros. Com o fechamento de escolas e faculdades, alteração no comércio e o crescimento do número de funcionários de empresas que passam a operar em sistema home office, a tendência é que a queda no número de passageiros se mantenha por mais tempo.

A Urbs informou uma série de medidas para prevenir a disseminação do novo coronavírus. Em parceria com as empresas de ônibus, foram reforçadas a limpeza de ônibus, estações tubo e terminais e a distribuição de álcool gel a cobradores. Cartazes falando da importância da prevenção foram anexados nos ônibus, bem como áudios nos biarticulados e mensagens nas estações tubo.

