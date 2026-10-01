Acidente

Ônibus bate contra fachada de imóvel e deixa motorista ferido em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 01/10/26 11h47
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Fotografia em enquadramento médio com perspectiva em diagonal traseira de um ônibus do transporte coletivo urbano na cor amarela, estacionado em um ponto de embarque. Em primeiro plano, ocupa o centro da imagem a traseira do veículo amarelo, onde se destacam o código "MC861", a palavra "PONTUAL", o brasão oficial e a inscrição "CURITIBA", além do símbolo internacional de acessibilidade em fundo azul e a placa de licenciamento "ATC-7992". No plano intermediário, à direita, a lateral do ônibus apresenta suas portas abertas em uma estação de embarque sobre piso de paralelepípedos molhado pela chuva. Próximo às portas, um jovem segura um guarda-chuva e veste casaco vermelho com mochila nas costas. Ao fundo, sob céu nublado, vislumbra-se a fachada de um prédio histórico de arquitetura clássica e um veículo cinza estacionado na rua.
Passageiros também ficaram feridos. Foto: Arquivo/Hugo Harada/Gazeta do Povo.

Um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle e bateu em cheio contra a fachada de um imóvel no bairro São Francisco, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (1º). O acidente aconteceu em um trecho da rua Treze de Maio.

A pancada forte assustou moradores e comerciantes do entorno. O motorista do veículo se feriu com gravidade e precisou ser socorrido às pressas por equipes do Siate e do Samu.

De acordo com as primeiras informações apuradas junto à Urbs e às autoridades que atenderam a ocorrência, o coletivo acabou saindo da pista antes de atingir o prédio. Alguns passageiros que estavam no veículo sofreram apenas escoriações leves e foram atendidos ainda no local, sem gravidade.

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Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e da Polícia Militar foram chamados para orientar quem passava pelo trecho, que teve bloqueio parcial para o socorro e o trabalho de perícia.

A Urbs informou à Tribuna do Paraná que acompanha o atendimento às vítimas e instaurou uma apuração para entender o que provocou o acidente. A fiscalização adiantou que a pista estava molhada na hora da batida, mas destacou que apenas o laudo final vai apontar as causas reais..

O órgão também vai vistoriar as condições mecânicas do coletivo e reforçou que, se for encontrada qualquer irregularidade, a empresa responsável pela linha será penalizada.

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