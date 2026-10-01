Ônibus bate contra fachada de imóvel e deixa motorista ferido em Curitiba

Um ônibus do transporte coletivo perdeu o controle e bateu em cheio contra a fachada de um imóvel no bairro São Francisco, em Curitiba, na manhã desta quinta-feira (1º). O acidente aconteceu em um trecho da rua Treze de Maio.

A pancada forte assustou moradores e comerciantes do entorno. O motorista do veículo se feriu com gravidade e precisou ser socorrido às pressas por equipes do Siate e do Samu.

De acordo com as primeiras informações apuradas junto à Urbs e às autoridades que atenderam a ocorrência, o coletivo acabou saindo da pista antes de atingir o prédio. Alguns passageiros que estavam no veículo sofreram apenas escoriações leves e foram atendidos ainda no local, sem gravidade.

Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e da Polícia Militar foram chamados para orientar quem passava pelo trecho, que teve bloqueio parcial para o socorro e o trabalho de perícia.

A Urbs informou à Tribuna do Paraná que acompanha o atendimento às vítimas e instaurou uma apuração para entender o que provocou o acidente. A fiscalização adiantou que a pista estava molhada na hora da batida, mas destacou que apenas o laudo final vai apontar as causas reais..

O órgão também vai vistoriar as condições mecânicas do coletivo e reforçou que, se for encontrada qualquer irregularidade, a empresa responsável pela linha será penalizada.