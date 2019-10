A ONG Anjos da Cidadania, que leva cultura e lazer para crianças e adolescentes do Jardim Veneza, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), precisa de ajuda para construir a sua sede. Para isso, está organizando um jantar dançante gaúcho no próximo dia 19 de outubro, a partir das 20h, que promete ser muito animado. Além do jantar, haverá a apresentação da banda Cordiona Fandangueira, que tocará música e dança gaúcha noite adentro. Ainda haverá a rifa de uma moto Honda Fan zero Km e de uma TV LG 40 polegadas.

O ingresso do jantar é de R$ 40 por pessoa. O cardápio será pernil, frango e costela, além de arroz branco, arroz colorido, oito tipos de saladas e sobremesas. As bebidas são a parte. Quem quiser mais informações sobre o jantar ou comprar ingressos, pode entrar em contato com a Adriana pelo telefone (41) 99715-9371.

O que a ONG faz?

Até a criação da Anjos da Cidadania, em 2016, as crianças do bairro Jardim Veneza não tinham nenhuma opção de lazer, cultura e esporte na região. Como o bairro é afastado do centro, era longe também buscar alguma diversão fora dali. Foi com o intuito de promover atividades às crianças e adolescentes do bairro, para mantê-los longe da violência e do ócio improdutivo, que o casal Adriana de Paula e Milton César Leite fundaram a ONG. Hoje o projeto oferece aulas de danças diversas, música, contação de história, leitura, teatro e psicologia, sem contar o reforço escolar.

Inicialmente, o projeto funcionava num ginásio do bairro, cedido pela prefeitura local. Mas o projeto cresceu, a prefeitura precisou do espaço e a ONG saiu em busca da sua própria sede para continuar as atividades. Conseo será utilizuiu a doação de um terreno e uma arquiteta que elaborasse um projeto. Mas o mais difícil ainda está por vir, que é a construção da sede. Com o dinheiro que já arrecadaram com inúmeras ações, até agora só conseguiram erguer meia dúzia de paredes.

Portanto, quem gosta de música gaúcha e curte uma costela com chope, pode ter um sábado (19) à noite bastante divertido. Todo o dinheiro arrecadado com o jantar será revertido para a construção da sede. Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o site da ONG.