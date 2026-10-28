Onde fica o novo supermercado de Curitiba, que custou R$ 45 milhões

Os moradores do Campo de Santana, na região sul de Curitiba, vão ganhar uma nova opção para fazer as compras do mês a partir desta quinta-feira (29). O Condor inaugura um supermercado na Rua Vereador Angelo Burbello, 188, com investimento de R$ 45 milhões e geração de 140 empregos diretos. A abertura ao público está marcada para as 8h.

A nova unidade foi construída para atender à demanda dos moradores do bairro e da região, oferecendo setores de alimentação, bebidas, produtos para bebês e opções para consumidores com restrições alimentares. O supermercado terá aproximadamente 9 mil metros quadrados de área construída, sendo 3 mil metros quadrados destinados à área de vendas.

Segundo o vice-presidente do Condor, Ricardo Zonta, a decisão de instalar a loja no Campo de Santana foi tomada após pesquisas de mercado identificarem a necessidade de um supermercado desse porte na região.

“A expansão do Condor é orientada pelo conhecimento das regiões onde atuamos e das necessidades dos consumidores. As pesquisas realizadas apontaram uma demanda por um supermercado com esse perfil no Campo de Santana. Nosso objetivo é oferecer uma loja completa, com variedade, praticidade e soluções que facilitem o dia a dia dos clientes, além de contribuir para a geração de empregos e o desenvolvimento local”, afirma.

Como será o novo Condor do Campo de Santana?

O supermercado terá 16 caixas convencionais e quatro terminais de autoatendimento, conhecidos como self-checkouts. O estacionamento contará com vagas cobertas e descobertas, com capacidade de receber cerca de 3 mil veículos por dia, em sistema rotativo.

A estrutura também inclui corredores amplos e setores organizados para facilitar a circulação dos consumidores. Entre os espaços disponíveis estarão padaria, rotisseria, Mundo Bebidas e Espaço Mundo Saudável.

Este último vai concentrar produtos para pessoas com restrições alimentares, incluindo opções sem glúten, sem lactose e diet, além de outros itens voltados à alimentação saudável. A proposta é reunir esses produtos em um único setor, facilitando a localização durante as compras.

Já o Mundo Bebidas contará com vinhos de marca própria, rótulos exclusivos e outras opções de bebidas. O espaço também terá informações sobre a origem e as características dos produtos.

Nova loja terá área de preservação ambiental

Outro destaque do empreendimento é a presença de uma extensa Área de Preservação Permanente (APP) no terreno. Segundo a rede, o projeto foi desenvolvido considerando as características ambientais da área e incorporou medidas para reduzir o consumo de recursos naturais.

Entre as soluções adotadas estão o reaproveitamento da água da chuva, uma estação própria de tratamento de esgoto e equipamentos com maior eficiência energética.

Condor amplia presença em Curitiba

Com a inauguração no Campo de Santana, o Grupo Zonta passa a contar com 113 unidades de negócios, incluindo supermercados, hipermercados, atacarejos, indústrias e postos de combustíveis.

O grupo também mantém operações nos setores de atacado, shopping, imobiliário, seguros e serviços bancários. Atualmente, atua em 25 municípios do Paraná e de Santa Catarina e, segundo a empresa, atende mais de 60 milhões de clientes por ano.